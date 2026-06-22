Вратарь Реала неожиданно перейдет в другой испанский клуб

20-летний голкипер мадридского «Реала» Фран Гонсалес сменит клуб уже этим летом. На перспективного вратаря, выступающего за «Реал Мадрид», претендуют сразу несколько испанских команд.

По информации испанских СМИ, наибольший интерес к футболисту проявляет «Сельта», которая ищет усиление на вратарской позиции перед новым сезоном. В то же время в борьбу за игрока также включились «Севилья», «Эспаньол» и «Расинг».

Гонсалес считается одним из самых талантливых молодых вратарей Испании. Вратарь ростом 199 сантиметров был одним из лидеров юношеской сборной страны на чемпионате мира U-20, а также уже дебютировал за первую команду «Реала».

В прошлом сезоне вратарь провел 23 матча за резервную команду мадридцев, отыграв более 2000 минут и закрепившись в статусе основного голкипера «Кастильи».

В «Реале» хотят продать футболиста по схеме, которую клуб часто использует в отношении собственных воспитанников. Она предусматривает получение трансферной компенсации, сохранение части прав на игрока и возможность его дальнейшего возвращения.