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  4. Вратарь Реала неожиданно перейдет в другой испанский клуб
Испания
22 июня 2026, 03:32 |
186
0

Вратарь Реала неожиданно перейдет в другой испанский клуб

Фран Гонсалес готов сменить клуб

22 июня 2026, 03:32 |
186
0
Вратарь Реала неожиданно перейдет в другой испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес
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20-летний голкипер мадридского «Реала» Фран Гонсалес сменит клуб уже этим летом. На перспективного вратаря, выступающего за «Реал Мадрид», претендуют сразу несколько испанских команд.

По информации испанских СМИ, наибольший интерес к футболисту проявляет «Сельта», которая ищет усиление на вратарской позиции перед новым сезоном. В то же время в борьбу за игрока также включились «Севилья», «Эспаньол» и «Расинг».

Гонсалес считается одним из самых талантливых молодых вратарей Испании. Вратарь ростом 199 сантиметров был одним из лидеров юношеской сборной страны на чемпионате мира U-20, а также уже дебютировал за первую команду «Реала».

В прошлом сезоне вратарь провел 23 матча за резервную команду мадридцев, отыграв более 2000 минут и закрепившись в статусе основного голкипера «Кастильи».

В «Реале» хотят продать футболиста по схеме, которую клуб часто использует в отношении собственных воспитанников. Она предусматривает получение трансферной компенсации, сохранение части прав на игрока и возможность его дальнейшего возвращения.

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Фран Гонсалес трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Сельта Эспаньол Расинг Сантандер
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
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