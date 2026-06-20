Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все зависит от Поттера». Прогноз Маркевича на матч Нидерланды – Швеция
Чемпионат мира
20 июня 2026, 09:03 | Обновлено 20 июня 2026, 10:09
380
0

«Все зависит от Поттера». Прогноз Маркевича на матч Нидерланды – Швеция

Авторитетный наставник считает, что предстоящий поединок чемпионата мира будет непредсказуемым

20 июня 2026, 09:03 | Обновлено 20 июня 2026, 10:09
380
0
«Все зависит от Поттера». Прогноз Маркевича на матч Нидерланды – Швеция
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сегодня, 20 июня на чемпионате мира в группе F состоится центральный матч не только этого квартета, но и всего второго тура группового раунда. В Хьюстоне сойдутся Нидерланды и Швеция. На данный момент подопечные Грэма Поттера идут в лидерах, обыграв на старте соревнований Тунис (5:1), в то время, как команда Рональда Кумана довольствовалась ничьей в поединке с Японией (2:2).

И в этой связи возникает вопрос, кто сейчас в этой группе фаворит накануне очного противостояния шведов и нидерландцев. О этом ниже в нашем материале.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Думаю, что я никого не удивлю, если скажу, что матч Нидерланды – Швеция центральный во втором туре группового раунда. И здесь дело не столько в именах команд, сколько в том, что группа F, возможно за исключением Туниса, наиболее ровная.

Я могу с уверенностью сказать, что это будет непредсказуемый поединок, поэтому и фаворита в этой паре предсказать сложно. Швеция, как показывают последние матчи, сейчас хороша, а Нидерланды, вроде, и имели преимущество во встрече с Японией, но победу не удержали. Подопечные Рональда Кумана в первом тайме выглядели убедительно, но после перерыва вальяжность с их стороны обернулась проблемами. Игра со шведами покажет, было ли это недоразумением или нидерландцы сейчас выглядят-таки неубедительно. Поэтому матч для них пройдет под девизом – все или ничего.

Год назад, когда подопечные Рональда Кумана встречались с Испанией в Лиге наций, они смотрелись очень мощно. И перед стартом нынешнего чемпионата мира я предполагал, что Нидерланды как минимум выйдут в четвертьфинал.

Будут ли Нидерланды контролировать мяч, это зависит от того, какой состав выставит Грэм Поттер. В первой игре они использовали схему 3-5-2 и выглядели очень мощно. Но это был матч с Тунисом, сейчас шведы, может, и не будут рисковать, а насытят центральную зону и сыграют с одним форвардом. Мне кажется, что они не будут лезть на рожон, поскольку ничья их вполне устроит.

Впрочем, я таки поставлю на минимальную победу Нидерландов со счетом 2:1. И если все так завершится, то интрига в этом квартете закрутится с новой силой. Но в тоже время сложно предположить, как закончится матч и Японии с Тунисом, после того как у африканской сборной сменился главный тренер…

Betking
Ліцензія КРАІЛ № 559 від 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
По теме:
Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Нидерланды – Швеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Бабич дал прогноз на матч Нидерланды – Швеция и вспомнил об Украине
Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Швеции по футболу Рональд Куман Грэм Поттер прогнозы Мирона Маркевича эксклюзив статьи Мнение эксперта
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира
Футбол | 20 июня 2026, 08:05 9
Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира
Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира

В первых двух турах группы В команда Винченцо Монтеллы проиграла Австралии и Парагваю

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20.06.2026, 09:27
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 19.06.2026, 10:52
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ
Футбол | 20.06.2026, 10:05
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич и Суркис договорились. Громкий трансфер в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 23
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем