«Все зависит от Поттера». Прогноз Маркевича на матч Нидерланды – Швеция

Сегодня, 20 июня на чемпионате мира в группе F состоится центральный матч не только этого квартета, но и всего второго тура группового раунда. В Хьюстоне сойдутся Нидерланды и Швеция. На данный момент подопечные Грэма Поттера идут в лидерах, обыграв на старте соревнований Тунис (5:1), в то время, как команда Рональда Кумана довольствовалась ничьей в поединке с Японией (2:2).

И в этой связи возникает вопрос, кто сейчас в этой группе фаворит накануне очного противостояния шведов и нидерландцев. О этом ниже в нашем материале.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Думаю, что я никого не удивлю, если скажу, что матч Нидерланды – Швеция центральный во втором туре группового раунда. И здесь дело не столько в именах команд, сколько в том, что группа F, возможно за исключением Туниса, наиболее ровная.

Я могу с уверенностью сказать, что это будет непредсказуемый поединок, поэтому и фаворита в этой паре предсказать сложно. Швеция, как показывают последние матчи, сейчас хороша, а Нидерланды, вроде, и имели преимущество во встрече с Японией, но победу не удержали. Подопечные Рональда Кумана в первом тайме выглядели убедительно, но после перерыва вальяжность с их стороны обернулась проблемами. Игра со шведами покажет, было ли это недоразумением или нидерландцы сейчас выглядят-таки неубедительно. Поэтому матч для них пройдет под девизом – все или ничего.

Год назад, когда подопечные Рональда Кумана встречались с Испанией в Лиге наций, они смотрелись очень мощно. И перед стартом нынешнего чемпионата мира я предполагал, что Нидерланды как минимум выйдут в четвертьфинал.

Будут ли Нидерланды контролировать мяч, это зависит от того, какой состав выставит Грэм Поттер. В первой игре они использовали схему 3-5-2 и выглядели очень мощно. Но это был матч с Тунисом, сейчас шведы, может, и не будут рисковать, а насытят центральную зону и сыграют с одним форвардом. Мне кажется, что они не будут лезть на рожон, поскольку ничья их вполне устроит.

Впрочем, я таки поставлю на минимальную победу Нидерландов со счетом 2:1. И если все так завершится, то интрига в этом квартете закрутится с новой силой. Но в тоже время сложно предположить, как закончится матч и Японии с Тунисом, после того как у африканской сборной сменился главный тренер…