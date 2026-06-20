20 июня сборные Турции и Парагвая проведут матч второго тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча начнется в 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Турцией и Парагваем в квартете D на мундиале играют команды США и Австралии.

Наставник Турции – Винченцо Монтелла. Сборную Парагвая тренирует Густаво Альфаро.

Календарь и результаты матчей в группе D ЧМ-2026:

13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1

– Парагвай – 4:1 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0

– Турция – 2:0 19.06. 22:00. США – Австралия

20.06. 06:00. Турция – Парагвай

26.06. 05:00. Турция – США

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа D