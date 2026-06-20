Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы D ЧМ-2026 20 июня в 06:00 по Киеву
20 июня сборные Турции и Парагвая проведут матч второго тура группы D чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча начнется в 06:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Турцией и Парагваем в квартете D на мундиале играют команды США и Австралии.
Наставник Турции – Винченцо Монтелла. Сборную Парагвая тренирует Густаво Альфаро.
Календарь и результаты матчей в группе D ЧМ-2026:
- 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
- 19.06. 22:00. США – Австралия
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай
- 26.06. 05:00. Турция – США
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия
Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|26.06.26 05:00 Турция - США13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|2
|Австралия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Турция
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|0
|
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События матча
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