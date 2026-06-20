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Чемпионат мира
Турция
20.06.2026 06:00 – 10 0 : 1
Парагвай
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 06:00 |
388
0

Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы D ЧМ-2026 20 июня в 06:00 по Киеву

20 июня 2026, 06:00 |
388
0
Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Винченцо Монтелла и Густаво Альфаро
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20 июня сборные Турции и Парагвая проведут матч второго тура группы D чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча начнется в 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Турцией и Парагваем в квартете D на мундиале играют команды США и Австралии.

Наставник Турции – Винченцо Монтелла. Сборную Парагвая тренирует Густаво Альфаро.

Календарь и результаты матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
  • 19.06. 22:00. США – Австралия
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай
  • 26.06. 05:00. Турция – США
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Турция – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Турция – Парагвай
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 1 1 0 0 4 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
2 Австралия 1 1 0 0 2 - 0 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
3 Турция 1 0 0 1 0 - 2 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0
4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 0
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События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Галарса (Парагвай), асcист Хулио Энсисо.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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