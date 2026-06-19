Сборная США вышла в лидеры ЧМ-2026 по количеству автоголов соперников

Во второй раз США забили гол на чемпионате мира 2026 с помощью игроков соперников.

В первом туре автоголом в матче против американцев отличился Дамьян Бобадилья (Парагвай), во втором – Кэмерон Берджесс (Австралия).

Таким образом, США вышли в лидеры мирового первенства по количеству автоголов соперников.

Также американцы стали первыми в истории чемпионатов мира, получившими «подарки» от соперников в виде голов в свои ворота в двух матчах подряд.

Вспомним всех футболистов, которые забивали голы в свои ворота на текущем мундиале.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (7)

Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США

Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады

Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии

Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии

Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии

Миро Мухайм (Швейцария), в игре против Катара

Дамиан Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Австралия теперь имеет 3 автогол на чемпионатах мира. Большее количество имеет только сборная Мексики (4).

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

4 – Мексика

3 – Марокко

3 – Швейцария

3 – Австралия

Рекордным по количеству автоголов является чемпионат мира 2018 (12).

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

1930 – 1

1934 – 0

1938 – 2

1950 – 0

1954 – 4

1958 – 0

1962 – 0

1966 – 2

1970 – 1

1974 – 3

1978 – 2

1982 – 1

1986 – 2

1990 – 0

1994 – 1

1998 – 5

2002 – 2

2006 – 4

2010 – 2

2014 – 4

2018 – 12

2022 – 2

2026 – 7

There have already been seven own goals scored at the 2026 World Cup.



That's more than in any other edition of the tournament apart from 2018 (12). pic.twitter.com/vY0GK2CqNe — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2026

🚨 Number of own goals at each World Cup since 1930:



1930 - 1

1934 - 0

1938 - 2

1950 - 0

1954 - 4

1958 - 0

1962 - 0

1966 - 2

1970 - 1

1974 - 3

1978 - 2

1982 - 1

1986 - 2

1990 - 0

1994 - 1

1998 - 5

2002 - 2

2006 - 4

2010 - 2

2014 - 4

2018 - 12

2022 - 2

2026 - 7 ⏳



Looks like… pic.twitter.com/I79wiD5D3A — Squawka (@Squawka) June 19, 2026