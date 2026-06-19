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Чемпионат мира
19 июня 2026, 23:03 | Обновлено 19 июня 2026, 23:05
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Сборная США вышла в лидеры ЧМ-2026 по количеству автоголов соперников

Вспомним всех футболистов, которые забивали голы в свои ворота на чемпионате мира 2026 года

19 июня 2026, 23:03 | Обновлено 19 июня 2026, 23:05
110
0
Сборная США вышла в лидеры ЧМ-2026 по количеству автоголов соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во второй раз США забили гол на чемпионате мира 2026 с помощью игроков соперников.

В первом туре автоголом в матче против американцев отличился Дамьян Бобадилья (Парагвай), во второмКэмерон Берджесс (Австралия).

Таким образом, США вышли в лидеры мирового первенства по количеству автоголов соперников.

Также американцы стали первыми в истории чемпионатов мира, получившими «подарки» от соперников в виде голов в свои ворота в двух матчах подряд.

Вспомним всех футболистов, которые забивали голы в свои ворота на текущем мундиале.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (7)

  • Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
  • Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
  • Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
  • Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
  • Миро Мухайм (Швейцария), в игре против Катара
  • Дамиан Бобадилья (Парагвай), в игре против США

Австралия теперь имеет 3 автогол на чемпионатах мира. Большее количество имеет только сборная Мексики (4).

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

  • 4 – Мексика
  • 3 – Марокко
  • 3 – Швейцария
  • 3 – Австралия

Рекордным по количеству автоголов является чемпионат мира 2018 (12).

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 1
  • 1934 – 0
  • 1938 – 2
  • 1950 – 0
  • 1954 – 4
  • 1958 – 0
  • 1962 – 0
  • 1966 – 2
  • 1970 – 1
  • 1974 – 3
  • 1978 – 2
  • 1982 – 1
  • 1986 – 2
  • 1990 – 0
  • 1994 – 1
  • 1998 – 5
  • 2002 – 2
  • 2006 – 4
  • 2010 – 2
  • 2014 – 4
  • 2018 – 12
  • 2022 – 2
  • 2026 – 7
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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