Сборная США вышла в лидеры ЧМ-2026 по количеству автоголов соперников
Вспомним всех футболистов, которые забивали голы в свои ворота на чемпионате мира 2026 года
Во второй раз США забили гол на чемпионате мира 2026 с помощью игроков соперников.
В первом туре автоголом в матче против американцев отличился Дамьян Бобадилья (Парагвай), во втором – Кэмерон Берджесс (Австралия).
Таким образом, США вышли в лидеры мирового первенства по количеству автоголов соперников.
Также американцы стали первыми в истории чемпионатов мира, получившими «подарки» от соперников в виде голов в свои ворота в двух матчах подряд.
Вспомним всех футболистов, которые забивали голы в свои ворота на текущем мундиале.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (7)
- Кэмерон Берджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мухайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамиан Бобадилья (Парагвай), в игре против США
Австралия теперь имеет 3 автогол на чемпионатах мира. Большее количество имеет только сборная Мексики (4).
Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира
- 4 – Мексика
- 3 – Марокко
- 3 – Швейцария
- 3 – Австралия
Рекордным по количеству автоголов является чемпионат мира 2018 (12).
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 7
There have already been seven own goals scored at the 2026 World Cup.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2026
That's more than in any other edition of the tournament apart from 2018 (12). pic.twitter.com/vY0GK2CqNe
🚨 Number of own goals at each World Cup since 1930:— Squawka (@Squawka) June 19, 2026
1930 - 1
1934 - 0
1938 - 2
1950 - 0
1954 - 4
1958 - 0
1962 - 0
1966 - 2
1970 - 1
1974 - 3
1978 - 2
1982 - 1
1986 - 2
1990 - 0
1994 - 1
1998 - 5
2002 - 2
2006 - 4
2010 - 2
2014 - 4
2018 - 12
2022 - 2
2026 - 7 ⏳
Looks like… pic.twitter.com/I79wiD5D3A
1 - The #USMNT is the first team in FIFA World Cup history to benefit from an own goal in two consecutive matches.— OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 19, 2026
Bounces. pic.twitter.com/niOphVxL8p
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