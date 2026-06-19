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Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:22 | Обновлено 19 июня 2026, 22:32
320
0

ВИДЕО. Сборная США благодаря автоголу вышла вперед в матче против Австралии

Точный удар был нанесен на 11-й минуте

19 июня 2026, 22:22 | Обновлено 19 июня 2026, 22:32
320
0
ВИДЕО. Сборная США благодаря автоголу вышла вперед в матче против Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США вышла вперед в счёте в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года против Австралии.

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Встреча проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, и после стартового отрезка матча преимущество на стороне хозяев турнира. На 11-й минуте американцы открыли счёт благодаря автоголу защитника сборной Австралии Кэмерона Бургесса, который срезал мяч в собственные ворота.

Напомним, в стартовом туре американцы уверенно обыграли Парагвай со счётом 4:1, тогда как Австралия одержала победу над Турцией — 2:0.

ВИДЕО. Сборная США благодаря автоголу вышла вперёд в матче против Австралии

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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