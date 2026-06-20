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Чемпионат мира
Шотландия
20.06.2026 01:00 – 36 0 : 1
Марокко
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 01:00 |
1321
0

Шотландия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы С ЧМ-2026 20 июня в 01:00

20 июня 2026, 01:00 |
1321
0
Шотландия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стив Кларк и Мохамед Уахби
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20 июня сборные Шотландии и Марокко проведут матч второго тура группы С чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Джилетт в Фоксборо. Встреча начнется в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Шотландией и Марокко в квартете С на мундиале играют команды Бразили и Гаити.

Наставник Шотландии – Стив Кларк. Сборную Марокко тренирует Мохамед Уахби.

Календарь и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Шотландия – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шотландия 1 1 0 0 1 - 0 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
2 Марокко 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1
3 Бразилия 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1
4 Гаити 1 0 0 1 0 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
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События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (Марокко), асcист Браим Диас.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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