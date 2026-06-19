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  4. Хавбек сборной Англии, забивший хорватам, рискует пропустить игру с Ганой
Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:43 |
370
0

Хавбек сборной Англии, забивший хорватам, рискует пропустить игру с Ганой

Маркус Рэшфорд получил травму

19 июня 2026, 22:43 |
370
0
Хавбек сборной Англии, забивший хорватам, рискует пропустить игру с Ганой
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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Участие полузащитника сборной Англии Маркуса Рэшфорда в матче против Ганы на чемпионате мира под вопросом из-за травмы.

28-летний футболист вышел на замену и забил четвертый гол «трех львов» в среду в матче против Хорватии, завершившемся победой Англии со счетом 4:2. Его впечатляющее появление на поле после выхода на замену позволило ему рассчитывать на выход в стартовом составе в следующем матче сборной Англии во вторник.

Однако, пожаловавшись на растяжение подколенного сухожилия, вингер «Манчестер Юнайтед» теперь может пропустить игру. Главный тренер «трех львов» Томас Тухель надеется, что Рэшфорд сможет принять участие в тренировке в субботу, поскольку в пятницу у команды выходной.

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Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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