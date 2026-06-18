ВИДЕО. Рэшфорд похоронил шансы Хорватии, забив четвертый гол для Англии
Маркус сделал счет 4:2 на 85-й минуте матча 1-го тура группы L чемпионата мира 2026
28-летний форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд отличился в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Хорватии.
Маркус поразил ворота хорватов на 85-й минуте поединка, сделав счет 4:2 после передачи Букайо Сака.
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Рэшфорд начал встречу в резерве и вышел на поле лишь на 72-й минуте. Для Маркуса это 73-й поединок в составе национальной команды и 19-й гол.
Помимо Рэшфорда, ворота Хорватии в этой встречи также поразили Гарри Кейн (дубль) и Джуд Беллингем.
❗️ ВИДЕО. Рэшфорд похоронил шансы Хорватии, забив четвертый гол для Англии
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