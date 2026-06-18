ВИДЕО. Рэшфорд похоронил шансы Хорватии, забив четвертый гол для Англии

28-летний форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд отличился в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Хорватии.

Маркус поразил ворота хорватов на 85-й минуте поединка, сделав счет 4:2 после передачи Букайо Сака.

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Рэшфорд начал встречу в резерве и вышел на поле лишь на 72-й минуте. Для Маркуса это 73-й поединок в составе национальной команды и 19-й гол.

Помимо Рэшфорда, ворота Хорватии в этой встречи также поразили Гарри Кейн (дубль) и Джуд Беллингем.

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine