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Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:33 | Обновлено 19 июня 2026, 20:35
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Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре

Португалия разочаровала, а Франция и Англия – нет

19 июня 2026, 20:33 | Обновлено 19 июня 2026, 20:35
383
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Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Getty Images/Global Images Ukraine
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Некоторые называют сборную Норвегии неочевидным фаворитом на победу на ЧМ. Потому что Холанд. Потому что не только Холанд. Потому что продуктивная атака. Потому что убедительная оборона и хороший футбол. Но вот первый матч – и норвежцы сразу пропускают. От сборной Ирака – одной из самых слабых на турнире. И кто отличился в их воротах? Хусейн – лучший бомбардир и, если честно, едва ли не единственный вменяемый футболист в атаке национальной сборной Ирака. То есть скандинавы знали, от кого будет исходить наибольшая угроза, но всё равно не сдержали его. А что будет, когда придётся останавливать Кейна? Мбаппе? Месси? Топовое поколение, но без понимания слова «баланс». Последние чемпионаты мира выигрывали исключительно сбалансированные сборные. Такие, которые умели в том числе защищаться. А Норвегия – нет. Она скорее попытается перестрелять соперника, чем победит 1:0 в плотной борьбе. Недостаточно прагматичная. И это заметно даже на фоне Ирака.

О выступлениях всех настоящих фаворитов мундиаля в первом туре – в этом тексте. Новый формат ЧМ позволяет топ-сборным стартовать лениво, чем многие из них и воспользовались. Поэтому критики будет немало. Как вы и любите.

Бразилия: плохо, но хорошо

Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевое: для топ-сборных нормально набирать по ходу турнира. То есть после первого тура ни на ком крест поставить не получится. Для выхода в плей-офф хватит даже 3 набранных очков и, вероятно, разницы мячей –1 или –2. Выкладываться на 100% необязательно, главное – продемонстрировать, за счёт чего будешь побеждать позже. Бразилия продемонстрировала: благодаря индивидуальному классу и топовому управлению игрой со стороны Анчелотти. Вини забил после сольного прохода. Карло успокоил команду после счёта 3:12 по ударам в первые 30 минут игры (далее – 9:2). Бразилия провела плохой матч. Не заслужила победы. Могла пропустить 0:2 или 0:3 ещё на старте. Но выжила даже в плохой день – важное качество для игры в плей-офф. Слишком хвалить не буду, но такой старт – более чем рабочий. Особенно учитывая тот факт, что сборная Марокко приятно удивила. Хейт в адрес бразильцев пока отложим.

Оценка: 6.5/10

Германия: проверки не состоялось

А вот как оценить выступление немцев? Победа 7:1 – это хорошо. Смелая игра в формации 3-1-6 на мяче – вау. Голы и голевые передачи почти всех футболистов атакующей линии – плюс. Но… ну, Кюрасао. Одна из самых слабых сборных турнира оказалась одной из самых слабых. Вот она с нами именно из-за расширения первенства. Хорошо, что не стала всем составом в собственной штрафной, но в том числе и из-за этого пропустила аж столько. Не помешала Германии играть в футбол. Замечательно, что команда Нагельсманна может громить таких соперников, но турниры не выигрываются победами над Кюрасао. В плей-офф придётся преодолевать более сильных оппонентов. У них будет больше класса в ногах и прагматичных идей в головах. Будет намного сложнее. Несопоставимо. Тогда констатируем: проверки для сборной Германии в первом туре не состоялось. Подняла себе настроение, провела очередную «тренировку». В футбол сыграет как-нибудь потом.

Оценка: 7.1/10

Нидерланды: а как выигрывать?

Getty Images/Global Images Ukraine

Я очень высоко оцениваю эту команду Японии, поэтому сильно критиковать Нидерланды именно за ничью не буду. Другое дело – то, как именно складывался матч. Защита этой сборной – это, кроме прочих, ван Дейк, ван де Вен, Дюмфрис, Вербрюгген. Зато атака – Мален, Гакпо, Депай. Любому понятно, что этот коллектив должен делать ставку именно на свою оборону, а не на нападение. Просто из-за пропасти в качестве между футболистами этих линий. Если Нидерланды выиграют ЧМ, то скорее благодаря выдающемуся выступлению ВВД в финале, нежели дублю Гакпо в решающем матче. И вот такая сборная выходит на матч первого тура… и теряет преимущество в счёте. Дважды. А второй гол вообще пропускает со стандарта. Ладно, эта атака не должна выигрывать для тебя матчи. Но если и эта оборона тоже не может, то как вообще побеждать? В чём сильна эта сборная Нидерландов? Кто-нибудь знает? У меня пока ответа нет. Первый тур в исполнении команды – провальный.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Оценка: 5.5/10

Бельгия: слишком мало на мяче

Давайте пройдемся по статистике. 15:14 по ударам. 31:27 по касаниям мяча в чужой штрафной. 54 против 46 по проценту владения мячом. То есть Бельгия провела равный матч. И не с кем-то из топ-команд – всего лишь против Египта. Того самого, где лидер – Салах, который безнадёжно сдал. Потерять очки, потому что «не дожали», – нормально, но ведь Бельгия не переиграла соперника в футбол. Пропустила, но это ожидаемо: у сборной слабое поколение защитников. Однако атака с Де Брюйне, Доку, Де Кетеларе и Троссардом должна создавать больше, чем пара Мармуша и Салаха. Но не создала. И это при том, что пространство было. Те же Испания и Португалия намучились с соперниками, владея мячом 70+% времени, а у Бельгии были возможности разбежаться. И где? О хорошем: сборная спаслась в матче, в котором могла себе позволить ничью. Ирану и Новой Зеландии забьет больше, чем Египет. Стратегически результат – благоприятный. Может, эта мысль повлияла и на качество игры в футбол.

Оценка: 6/10

Испания: мыслями в 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

27 ударов, в том числе 7 – в створ. То есть что бы я там ни рассказывал дальше, факт остается фактом: Испания заслужила забить. А соперник, совершивший 6 касаний мяча в чужой штрафной, – нет. То есть фаворит должен был победить. С другой стороны, даже если бы Испания всё же одолела соперника 1:0, были бы мы довольны её выступлением? Есть сомнения. Качество созданных моментов не было выдающимся. А главное: на последних минутах тренер в панике выпускал на поле героев предыдущего Евро. Вышли Ольмо, Мерино, Ямаль и Уильямс. Видимо, должны были выиграть матч «как в старые-добрые». Но не получилось. Потому что сейчас уже не 2024, а 2026. Сейчас Нико не в форме. Ольмо проиграл конкуренцию за позицию «десятки» Фермину в «Барселоне». Мерино давно не играл в футбол. Испания как будто должна была пережить обновление за 2 года – а не пережила. Опять же, Кабо-Верде могла и должна была победить даже в таком составе, поэтому пока без сокрушительной критики – но уже с минимальной тревогой.

Оценка: 6.5/10

Франция: чемпионский матч

1 удар по воротам «стоимостью» 0.03 xG за первый тайм – это даже не смешно. После стартовых 45 минут французов хотелось критиковать. Команда так и не включилась. Не начала играть в футбол. Отложила всё на потом. Столкнулась с сопротивлением – и несколько растерялась. А потом ушла на перерыв, послушала Дешама – и забила 3 гола во втором тайме. И не случайно, ведь за вторые 45 минут нанесла 8 ударов в створ. Франция включилась тогда, когда это было нужно, и гарантировала себе результат. Пропустила на последних минутах – и забила снова. В конце концов, часто на больших турнирах победителя определяет его умение реагировать на неудачи и проблемы. Вот вам реакция Франции сначала на ужасный первый тайм, а затем на пропущенный гол. Бонусом – дубль Мбаппе и топ-матч Олисе. В поединке с Сенегалом в первом туре невозможно выиграть титул, но показать, за счёт чего ты собираешься его выиграть, – вполне.

Оценка: 8/10

Аргентина: Месси и… всё?

Getty Images/Global Images Ukraine

Да, 3:0 – но всего 10 ударов по воротам соперника. Без прессинга. Без выдающихся скоростей. Аргентина разгромила соперника в будничном режиме. И всё было бы хорошо, если бы не одно «но»: а что будет в те дни, когда Месси не сделает всё сам? Против Алжира не впечатлили ни Альварес, ни Мартинес. На самом деле вообще никто из атаки, кроме Лео. А легенде уже 39. Он играет в МЛС. Сам отмечал перед турниром, что отправляется на него не для того, чтобы выиграть, а чтобы получать удовольствие от футбола. Вот сейчас с Алжиром он забил – в плей-офф против топ-сборной не сможет. Потому что уже успеет устать. Потому что не хочет так сильно, как хотел в 2022 году. Потому что скорости совсем другие. Аргентина должна демонстрировать больше как команда. Другие игроки атаки должны убеждать, в частности, в том, что не все надежды сборной возлагаются на Месси. А пока всё именно так и выглядит. Месси порадовал, а Аргентина даже несколько разочаровала. Бывает и такое.

Оценка: 11 Месси/10, команде – сильно меньше

Португалия: проблема не в Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Хейтить Криша – модно. Но на этот раз неуместно. У футболиста почти не было ни мяча, ни шансов против сборной ДР Конго. Критиковать за то, что не играет как Кейн? Ну, он этого никогда и не делал – и всё равно стал одним из лучших в истории. Проблема в том, что Португалия слишком редко доставляла мяч в опасные зоны. Выше я критиковал Испанию за качество созданных моментов, но там было 27 ударов, здесь – всего 7. И касаний в чужой штрафной почти вдвое меньше. Во втором тайме у команды 0 ударов в створ. В розыгрыше мяча куча выдающихся в этом амплуа футболистов – Фернандеш, Витинья, Невеш, Бернарду – а моменты в результате этого розыгрыша не создаются. Вопрос к тренеру: а как так получается, что после сильного клубного сезона все названные игроки выступают настолько хуже своего привычного уровня? Пока всё плохо. Кроме Роналду: он из-за отрезанности от мяча пока просто никак.

Оценка: 5/10

Англия: без Саутгейта лучше

12:6 – счет по ударам в матче Англии после того, как она повела 3:2. То есть нет, не пошла всем составом защищать результат. Продолжала встречать мяч высоко и пыталась дожать соперника. Сделала это. На самом деле играла лучше весь матч, но пропускала и пропускала после отрезков доминирования. И ничего: пережила этот удар, да ещё и победила уверенно. Ментально сильная команда – уже апгрейд после Саутгейта. В футбольном плане тоже лучше. У Кейна 7 ударов, снова немало работы в розыгрыше – Тухель смотрит матчи «Баварии», знает, как можно и нужно использовать Харри. Хорошая новость: голы забивал не только Кейн. Эта Англия – по-прежнему Харри и остальные, но Томас работает над тем, чтобы это изменить, а не сделать аксиомой. Приятно видеть. Учитывая то, кем был соперник британцев, их выступление можно назвать даже самым убедительным среди топ-сборных в первом туре. Классика: собираемся здесь раз в 4 года, чтобы помечтать о том, как «футбол вернётся домой». На этот раз такое действительно возможно! Хотя сколько раз мы с вами такое уже говорили…

Оценка: 8.5/10

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Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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гидко читать ваші недостатті, малоліток-зумерів понабирали в автори
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