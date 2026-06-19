Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной

19-летний украинский нападающий Богдан Попов в ближайшее время станет игроком итальянской «Аталанты».

По информации источника, «Аталанта» опередила ряд конкурентов из Серии А и уже достигла договоренности с «Эмполи» о трансфере украинца. Сумма сделки ориентировочно составит около 5 миллионов евро.

Попов привлек внимание нескольких клубов итальянской элиты после уверенных выступлений в Серии B. Среди претендентов на форварда также назывались «Кальяри» и «Удинезе», однако именно бергамаски оказались самыми быстрыми в переговорах.

19-летний нападающий присоединился к системе «Эмполи» осенью 2023 года. За основную команду он уже провел 24 матча, в которых отличился 5 забитыми голами в сезоне 2024/25.