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Италия
19 июня 2026, 20:10 | Обновлено 19 июня 2026, 20:37
2950
3

Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной

Богдан Попов перейдет в «Аталанту»

19 июня 2026, 20:10 | Обновлено 19 июня 2026, 20:37
2950
3 Comments
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов
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19-летний украинский нападающий Богдан Попов в ближайшее время станет игроком итальянской «Аталанты».

По информации источника, «Аталанта» опередила ряд конкурентов из Серии А и уже достигла договоренности с «Эмполи» о трансфере украинца. Сумма сделки ориентировочно составит около 5 миллионов евро.

Попов привлек внимание нескольких клубов итальянской элиты после уверенных выступлений в Серии B. Среди претендентов на форварда также назывались «Кальяри» и «Удинезе», однако именно бергамаски оказались самыми быстрыми в переговорах.

19-летний нападающий присоединился к системе «Эмполи» осенью 2023 года. За основную команду он уже провел 24 матча, в которых отличился 5 забитыми голами в сезоне 2024/25.

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Богдан Попов Аталанта Эмполи трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Вихованець київського Динамо.
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+3
Тільки не "Атланта" (то в МЛС), а Аталанта🔵⚫.
Бажаємо Богдану 🇺🇦 прогресу в новому клубі! 🙂
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0
В дубль скорее всего...
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-5
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