МЯКУШКО: «В Польше футбол более профессиональный»

Бывший игрок «Динамо» и «Карпат» Сергей Мякушко рассказал о своём опыте выступлений в чемпионате Польши.

«Там вообще достаточно просто посмотреть на сами стадионы. Там всё организовано более профессионально. Например, условия контракта могут быть не такими выгодными, но в целом качество организации будет другим. В Украине могут предложить футболисту отличные условия, но при этом там может не быть душа в раздевалке, инфраструктуры. Нужно просто начинать с того, чтобы был душ, а потом уже доходить до зарплаты. Когда нет душа, о чем мы вообще говорим?», – сказал футболист.