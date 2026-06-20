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Польша
20 июня 2026, 23:56 | Обновлено 21 июня 2026, 00:06
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МЯКУШКО: «В Польше футбол более профессиональный»

В Украине у команды может не быть даже душа

20 июня 2026, 23:56 | Обновлено 21 июня 2026, 00:06
141
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МЯКУШКО: «В Польше футбол более профессиональный»
ФК Динамо. Сергей Мякушко
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Бывший игрок «Динамо» и «Карпат» Сергей Мякушко рассказал о своём опыте выступлений в чемпионате Польши.

«Там вообще достаточно просто посмотреть на сами стадионы. Там всё организовано более профессионально. Например, условия контракта могут быть не такими выгодными, но в целом качество организации будет другим. В Украине могут предложить футболисту отличные условия, но при этом там может не быть душа в раздевалке, инфраструктуры. Нужно просто начинать с того, чтобы был душ, а потом уже доходить до зарплаты. Когда нет душа, о чем мы вообще говорим?», – сказал футболист.

Мякушко выступал за польский «Подбескидзе» в сезоне 2020/21.

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Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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І що? І кому цікавий той польський чемпіонат?
Чого їхні команди досягли на міжнародному рівні?
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