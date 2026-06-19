Экс-футболиста сборной Украины убрали из Динамо из-за его роста

Бывший вингер сборной Украины Сергей Мякушко поделился неожиданной историей из своей юности. По словам футболиста, во время пребывания в академии «Динамо» (Киев) тренеры обращали внимание на его антропометрические данные, а впоследствии он покинул клуб из-за недостаточного, по их мнению, роста

«Некоторое время я там продержался, но потом все равно обращали внимание на рост», — рассказал Сергей Мякушко.

Последним клубом, за который играл Мякушко, была полтавская «Ворскла», он покинул команду летом 2025 года после прихода Бабича на пост главного тренера.