Экс-футболиста сборной Украины убрали из Динамо из-за его роста
Сергей Мякушко рассказал неожиданную историю
Бывший вингер сборной Украины Сергей Мякушко поделился неожиданной историей из своей юности. По словам футболиста, во время пребывания в академии «Динамо» (Киев) тренеры обращали внимание на его антропометрические данные, а впоследствии он покинул клуб из-за недостаточного, по их мнению, роста
«Некоторое время я там продержался, но потом все равно обращали внимание на рост», — рассказал Сергей Мякушко.
Последним клубом, за который играл Мякушко, была полтавская «Ворскла», он покинул команду летом 2025 года после прихода Бабича на пост главного тренера.
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