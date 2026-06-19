Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-футболиста сборной Украины убрали из Динамо из-за его роста
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 21:08 | Обновлено 19 июня 2026, 22:15
2885
0

Экс-футболиста сборной Украины убрали из Динамо из-за его роста

Сергей Мякушко рассказал неожиданную историю

19 июня 2026, 21:08 | Обновлено 19 июня 2026, 22:15
2885
0
Экс-футболиста сборной Украины убрали из Динамо из-за его роста
ФК Ворскла. Сергей Мякушко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший вингер сборной Украины Сергей Мякушко поделился неожиданной историей из своей юности. По словам футболиста, во время пребывания в академии «Динамо» (Киев) тренеры обращали внимание на его антропометрические данные, а впоследствии он покинул клуб из-за недостаточного, по их мнению, роста

«Некоторое время я там продержался, но потом все равно обращали внимание на рост», — рассказал Сергей Мякушко.

Последним клубом, за который играл Мякушко, была полтавская «Ворскла», он покинул команду летом 2025 года после прихода Бабича на пост главного тренера.

По теме:
Динамо Киев – Славия. Текстовая трансляция матча
ПИХАЛЕНОК: «Эта команда вполне может стать одной из неожиданностей турнира»
Назар ВОЛОШИН: «Эти игроки способны решить судьбу матча одним эпизодом»
Сергей Мякушко Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Футбольний Диван
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Футбол | 19 июня 2026, 20:33 0
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре

Португалия разочаровала, а Франция и Англия – нет

Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
Футбол | 19 июня 2026, 17:23 7
Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A

Мексиканцы переиграли команду Южной Кореи благодаря голу Луиса Ромо

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Футбол | 19.06.2026, 07:41
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Футбол | 19.06.2026, 07:32
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем