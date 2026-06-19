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  4. МЮ нацелился на звезду Реала. В Мадриде назвали цену
Испания
19 июня 2026, 19:50 |
1247
0

МЮ нацелился на звезду Реала. В Мадриде назвали цену

Камавинга может переехать в Манчестер

19 июня 2026, 19:50 |
1247
0
МЮ нацелился на звезду Реала. В Мадриде назвали цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 23-летнего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавингу.

Как сообщает испанский журналист Мигель Серрано, «манкунианцы» планируют осуществить трансфер полузащитника в летнее трансферное окно. В Мадриде, тем временем, не против отпустить игрока в Англию, однако хотят получить за него не менее 60 млн евро.

Камавинга перешёл в «Реал» в 2021 году из «Ренна» за 31 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2029 года. В прошлом сезоне француз сыграл в составе «бланкос» 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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