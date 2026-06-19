МЮ нацелился на звезду Реала. В Мадриде назвали цену

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 23-летнего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавингу.

Как сообщает испанский журналист Мигель Серрано, «манкунианцы» планируют осуществить трансфер полузащитника в летнее трансферное окно. В Мадриде, тем временем, не против отпустить игрока в Англию, однако хотят получить за него не менее 60 млн евро.

Камавинга перешёл в «Реал» в 2021 году из «Ренна» за 31 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2029 года. В прошлом сезоне француз сыграл в составе «бланкос» 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.