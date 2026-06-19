ГАВИ: «Кукурелья в Реале? Ямаль его стебет, но это хорошее приобретение»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави прокомментировал переход своего партнера по национальной команде Марка Кукурельи из «Челси» в мадридский «Реал».

«Мы узнали об этом за день до официального объявления, после тренировки. Мы этого не ожидали, никто ничего не знал – он очень хорошо всё скрывал. Ламин [Ямаль] немного стебет его, потому что теперь именно ему придётся играть против Ламина в «Классико» и сдерживать его. Мне нравится играть против него. Он очень настойчивый и интенсивный соперник. Для «сливочных» это хорошее приобретение, и я рад за него», – сказал футболист.