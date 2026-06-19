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  4. ГАВИ: «Кукурелья в Реале? Ямаль его стебет, но это хорошее приобретение»
Испания
19 июня 2026, 19:41 | Обновлено 19 июня 2026, 20:24
439
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ГАВИ: «Кукурелья в Реале? Ямаль его стебет, но это хорошее приобретение»

Марк до последнего скрывал переговоры с мадридцами от партнеров по сборной

19 июня 2026, 19:41 | Обновлено 19 июня 2026, 20:24
439
2 Comments
ГАВИ: «Кукурелья в Реале? Ямаль его стебет, но это хорошее приобретение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави и Кукурелья
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави прокомментировал переход своего партнера по национальной команде Марка Кукурельи из «Челси» в мадридский «Реал».

«Мы узнали об этом за день до официального объявления, после тренировки. Мы этого не ожидали, никто ничего не знал – он очень хорошо всё скрывал. Ламин [Ямаль] немного стебет его, потому что теперь именно ему придётся играть против Ламина в «Классико» и сдерживать его. Мне нравится играть против него. Он очень настойчивый и интенсивный соперник. Для «сливочных» это хорошее приобретение, и я рад за него», – сказал футболист.

Кукурелья подписал с «Реалом» контракт до 2032 года. Стоимость трансфера составила 55 млн евро.

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Гави Марк Кукурелья Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: RAC1
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Комментарии 2
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Кукарел'я настирний , але все одно виглядає, як футбольне непорозуміння,якого всі стебуть
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+1
Ямаль его стебет 🤭
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