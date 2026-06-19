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Испания
19 июня 2026, 10:44 | Обновлено 19 июня 2026, 11:01
383
0

Барселона нацелилась на испанского полузащитника

Хави Герра из «Валенсии» может перебраться в каталонский клуб

19 июня 2026, 10:44 | Обновлено 19 июня 2026, 11:01
383
0
Барселона нацелилась на испанского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Герра
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Испанский полузащитник «Валенсии» Хави Герра может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Деку уже провел встречу с агентом 23-летнего футболиста. В контракте испанца с «летучими мышами» прописана клаусула в 40 миллионов евро, которая уже в августе возрастет до 60 миллионов.

В прошедшем сезоне на счету Хави Герры 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» готова бесплатно отпустить Цыганкова в «Барселону».

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Хави Герра трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Валенсия Деку
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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