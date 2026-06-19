Барселона нацелилась на испанского полузащитника

Испанский полузащитник «Валенсии» Хави Герра может продолжить карьеру в составе «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Деку уже провел встречу с агентом 23-летнего футболиста. В контракте испанца с «летучими мышами» прописана клаусула в 40 миллионов евро, которая уже в августе возрастет до 60 миллионов.

В прошедшем сезоне на счету Хави Герры 40 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» готова бесплатно отпустить Цыганкова в «Барселону».