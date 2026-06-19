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  4. ПИХАЛЕНОК: «Эта команда вполне может стать одной из неожиданностей турнира»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 21:01 |
1331
0

ПИХАЛЕНОК: «Эта команда вполне может стать одной из неожиданностей турнира»

Александр Пихаленок назвал своих фаворитов на ЧМ-2026

19 июня 2026, 21:01 |
1331
0
ПИХАЛЕНОК: «Эта команда вполне может стать одной из неожиданностей турнира»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок
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Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок ожидает от норвежцев удачного выступления на чемпионате мира.

«На этом чемпионате мира болею за сборную Франции. Считаю, что именно у французов есть хорошие шансы на победу в турнире. Конечно, легко им не будет, но, думаю, они способны получить титул. Если говорить о возможных сенсациях, то я бы назвал Норвегию. С такими футболистами, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, эта команда вполне может приятно удивить и стать одной из неожиданностей турнира. Среди футболистов, за которыми будет интересно следить, в первую очередь назову Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Это звезды мирового футбола, за игрой которых всегда интересно наблюдать», – заявил Пихаленок.

«Что касается тренеров, мне очень импонируют испанские специалисты. В частности, интересно будет посмотреть на работу Луиса де ла Фуэнте во главе сборной Испании. Также с большим интересом буду следить за Дидье Дешамом, рулевым сборной Франции», – добавил игрок «Динамо».

Французы и норвежцы начали чемпионат мира с побед.

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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