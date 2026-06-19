ПИХАЛЕНОК: «Эта команда вполне может стать одной из неожиданностей турнира»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок ожидает от норвежцев удачного выступления на чемпионате мира.

«На этом чемпионате мира болею за сборную Франции. Считаю, что именно у французов есть хорошие шансы на победу в турнире. Конечно, легко им не будет, но, думаю, они способны получить титул. Если говорить о возможных сенсациях, то я бы назвал Норвегию. С такими футболистами, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, эта команда вполне может приятно удивить и стать одной из неожиданностей турнира. Среди футболистов, за которыми будет интересно следить, в первую очередь назову Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Это звезды мирового футбола, за игрой которых всегда интересно наблюдать», – заявил Пихаленок.

«Что касается тренеров, мне очень импонируют испанские специалисты. В частности, интересно будет посмотреть на работу Луиса де ла Фуэнте во главе сборной Испании. Также с большим интересом буду следить за Дидье Дешамом, рулевым сборной Франции», – добавил игрок «Динамо».

Французы и норвежцы начали чемпионат мира с побед.