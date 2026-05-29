Пихаленок объяснил, почему сборная Украины не вышла на ЧМ-2026

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок откровенно высказался о поражении сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026.

Команда Сергея Реброва в решающем матче уступила Швеции (1:3). Пихаленок в этой игре не участвовал и наблюдал за действиями партнеров по команде со скамейки запасных.

«А если мы говорим сейчас о матче со шведами, то не могу сказать, что это был не наш день. Но мне кажется, что не хватило такого заряда на эту игру. Хотя все понимают, может, где-то это и перенастроило на игру, но как-то так. Хотя, если бы выиграли, никто бы ничего не говорил», – отметил футболист.

В мае сборную Украины возглавил Андреа Мальдера. Первые матчи под его руководством команда сыграет против Польши и Дании. Пихаленок в заявку сборной на этот раз не попал.