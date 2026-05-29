«Много вопросов». Пихаленок – о непопадании в сборную при Мальдере

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок высказался по поводу того, что его не вызвали в лагерь сборной Украины.

В мае новым главным тренером национальной команды был назначен итальянец Андреа Мальдера. Специалист не включил Пихаленка в заявку на товарищеские матчи с Польшей и Данией.

«Мне сейчас очень интересно. Меня сейчас не вызвали, но очень интересно посмотреть – каким будет футбол, пообщаться с ребятами, как они это видят. Конечно, он (Мальдера) уже работал в сборной, но он работал помощником, я думаю, могут быть другие требования. Интересно узнать, как он видит футбол, что именно они тренируют, на что делают акцент. Много вопросов. Конечно, очень хочется вернуться в сборную. Это высшая цель каждого футболиста – играть за свою страну», – сказал Пихаленок.

Последний раз Пихаленок попадал в заявку сборной в марте, когда Сергей Ребров вызвал его на матчи плей-офф ЧМ-2026.