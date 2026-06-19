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Чемпионат мира
19 июня 2026, 18:09 | Обновлено 19 июня 2026, 18:28
231
0

Ламин ЯМАЛЬ: «Я пока не готов сыграть полный матч»

Звезда «Фурии Роха» ещё не полностью восстановился после травмы

19 июня 2026, 18:09 | Обновлено 19 июня 2026, 18:28
231
0
Ламин ЯМАЛЬ: «Я пока не готов сыграть полный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался по поводу своего участия в предстоящем матче команды против Саудовской Аравии на ЧМ-2026.

Игрок ещё не полностью восстановился после травмы, полученной 22 апреля в матче Ла Лиги против «Сельты». Врачи прогнозировали, что Ямаль вообще не сможет сыграть на мундиале из-за риска рецидива. В первом матче турнира против Кабо-Верде (0:0) Ламин провёл на поле около 30 минут. Следующий матч он, скорее всего, также начнет на скамейке запасных.

«Я еще не готов сыграть полный матч. Это еще слишком рано», – пояснил футболист.

«Фурия Роха» проведет матч с саудовцами 21 июня в рамках группы H. Начало игры – в 19:00.

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2026 по футболу травма
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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