Ламин ЯМАЛЬ: «Я пока не готов сыграть полный матч»
Звезда «Фурии Роха» ещё не полностью восстановился после травмы
18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался по поводу своего участия в предстоящем матче команды против Саудовской Аравии на ЧМ-2026.
Игрок ещё не полностью восстановился после травмы, полученной 22 апреля в матче Ла Лиги против «Сельты». Врачи прогнозировали, что Ямаль вообще не сможет сыграть на мундиале из-за риска рецидива. В первом матче турнира против Кабо-Верде (0:0) Ламин провёл на поле около 30 минут. Следующий матч он, скорее всего, также начнет на скамейке запасных.
«Я еще не готов сыграть полный матч. Это еще слишком рано», – пояснил футболист.
«Фурия Роха» проведет матч с саудовцами 21 июня в рамках группы H. Начало игры – в 19:00.
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