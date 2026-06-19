Ламин ЯМАЛЬ: «Я пока не готов сыграть полный матч»

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался по поводу своего участия в предстоящем матче команды против Саудовской Аравии на ЧМ-2026.

Игрок ещё не полностью восстановился после травмы, полученной 22 апреля в матче Ла Лиги против «Сельты». Врачи прогнозировали, что Ямаль вообще не сможет сыграть на мундиале из-за риска рецидива. В первом матче турнира против Кабо-Верде (0:0) Ламин провёл на поле около 30 минут. Следующий матч он, скорее всего, также начнет на скамейке запасных.

«Я еще не готов сыграть полный матч. Это еще слишком рано», – пояснил футболист.

«Фурия Роха» проведет матч с саудовцами 21 июня в рамках группы H. Начало игры – в 19:00.