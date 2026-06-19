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Чемпионат мира
19 июня 2026, 17:07 |
74
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Австралия

Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени

19 июня 2026, 17:07 |
74
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Австралия
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В четверг, 19 июня, сборные США и Австралии проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После стартовых туров обе команды имеют в своём активе по три очка. Американцы уверенно обыграли Парагвай (4:1), а австралийцы сенсационно одолели Турцию (2:0).

В прямом эфире встречу покажет платформа MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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