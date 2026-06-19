В четверг, 19 июня, сборные США и Австралии проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

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Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После стартовых туров обе команды имеют в своём активе по три очка. Американцы уверенно обыграли Парагвай (4:1), а австралийцы сенсационно одолели Турцию (2:0).

В прямом эфире встречу покажет платформа MEGOGO.