Чемпионат мира19 июня 2026, 17:07 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Австралия
Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени
19 июня 2026, 17:07 |
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В четверг, 19 июня, сборные США и Австралии проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
После стартовых туров обе команды имеют в своём активе по три очка. Американцы уверенно обыграли Парагвай (4:1), а австралийцы сенсационно одолели Турцию (2:0).
В прямом эфире встречу покажет платформа MEGOGO.
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