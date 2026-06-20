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  4. Известный футболист два года мечтал уйти из Динамо. Теперь ему это удалось
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 00:32 |
685
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Известный футболист два года мечтал уйти из Динамо. Теперь ему это удалось

Яцык – о переходе в «Харьков»

20 июня 2026, 00:32 |
685
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Известный футболист два года мечтал уйти из Динамо. Теперь ему это удалось
ФК Харьков. Александр Яцык
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Известный украинский футболист Александр Яцык рассказал, что очень хотел перейти из «Динамо» в «Харьков».

– Уже давно в СМИ ходили слухи, что Александр Яцык переходит сначала в «Металлист 1925», а теперь – в футбольный клуб «Харьков». Приоткрой нам и всем болельщикам завесу тайны: как давно появился этот интерес со стороны клуба? Как долго ты размышлял?

– Конкретный интерес появился ещё два года назад. Мне тогда позвонил Богдан Бойко и предложил присоединиться к «Металлисту 1925». Тогда мне эта идея очень понравилась, он рассказал, как клуб будет развиваться, какие у него амбиции, и они совпали с моими амбициями.

– Как думаешь, почему так затянулась эта трансферная кампания?

– Не знаю, это уже вопрос не ко мне. Я очень хотел перейти, это произошло, и я здесь.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Металлист 1925
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