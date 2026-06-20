Известный футболист два года мечтал уйти из Динамо. Теперь ему это удалось

Известный украинский футболист Александр Яцык рассказал, что очень хотел перейти из «Динамо» в «Харьков».

– Уже давно в СМИ ходили слухи, что Александр Яцык переходит сначала в «Металлист 1925», а теперь – в футбольный клуб «Харьков». Приоткрой нам и всем болельщикам завесу тайны: как давно появился этот интерес со стороны клуба? Как долго ты размышлял?

– Конкретный интерес появился ещё два года назад. Мне тогда позвонил Богдан Бойко и предложил присоединиться к «Металлисту 1925». Тогда мне эта идея очень понравилась, он рассказал, как клуб будет развиваться, какие у него амбиции, и они совпали с моими амбициями.

– Как думаешь, почему так затянулась эта трансферная кампания?

– Не знаю, это уже вопрос не ко мне. Я очень хотел перейти, это произошло, и я здесь.