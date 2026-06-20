«Как Динамо требует деньги? Игрока обесценили». В Европе возмущены

Владелец румынского клуба «Университатя» Крайова Адриан Митителу оценил ситуацию с футболистом киевского «Динамо» Владиславом Бленуце, который в начале прошлого сезона перешел из румынского клуба.

«Как «Динамо» вообще может требовать за него деньги? Они просто обесценили свой собственный продукт. Да, он допустил ошибку, но нужно было просто разделить ответственность за это», – отметил Митителу.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.