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  4. «Как Динамо требует деньги? Игрока обесценили». В Европе возмущены
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 07:32 |
1604
4

«Как Динамо требует деньги? Игрока обесценили». В Европе возмущены

Митителу – о ситуации с Владиславом Бленуце

20 июня 2026, 07:32 |
1604
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«Как Динамо требует деньги? Игрока обесценили». В Европе возмущены
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Владелец румынского клуба «Университатя» Крайова Адриан Митителу оценил ситуацию с футболистом киевского «Динамо» Владиславом Бленуце, который в начале прошлого сезона перешел из румынского клуба.

«Как «Динамо» вообще может требовать за него деньги? Они просто обесценили свой собственный продукт. Да, он допустил ошибку, но нужно было просто разделить ответственность за это», – отметил Митителу.

В прошлом сезоне Бленуце был игроком глубокого резерва «Динамо», провел 11 матчей и забил только один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал: Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

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Динамо Киев Университатя Крайова чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Адриан Митителу
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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Якусь Університатю видавати за всю Європу? Що автор палить?
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Яку відповідальність,  власник об сосну йобнувся
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3,14здобол маслаліченко знову за своє.
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