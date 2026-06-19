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WTA
19 июня 2026, 16:05 | Обновлено 19 июня 2026, 16:06
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Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине

Джессика Пегула и Линда Носкова переиграли Мэдисон Киз и Паулу Бадосу соответственно

19 июня 2026, 16:05 | Обновлено 19 июня 2026, 16:06
466
0
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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На травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) определены первые две полуфиналистки.

19 июня свои четвертьфинальные матчи выиграли Джессика Пегула (США, WTA 4) и Линда Носкова (Чехия, WTA 13).

Пегула переиграла Мэдисон Киз (США, WTA 28), а Носкова справилась с Паулой Бадосой (Испания, WTA 142). Обе встречи завершились в двух сетах.

Джессика в полуфинале поборется с победительницей поединка Арина Соболенко (WTA 1) – Никола Бартункова (Чехия, WTA 62), а Носкова встретится либо с Элиной Свитолиной (Украина, WTA 8), либо Александра Эала (Филиппины, WTA 35).

WTA 500 Берлин. 1/4 финала, 19 июня

  • Джессика Пегула [3] – Мэдисон Киз – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)
  • Линда Носкова [8] – Паула Бадоса – 6:1, 6:3
  • Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова (16:30)
  • Элина Свитолина [6] – Александра Эала (18:30)

Видеообзор матча Пегула – Киз

Видеообзор матча Носкова – Бадоса

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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