Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине

На травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) определены первые две полуфиналистки.

19 июня свои четвертьфинальные матчи выиграли Джессика Пегула (США, WTA 4) и Линда Носкова (Чехия, WTA 13).

Пегула переиграла Мэдисон Киз (США, WTA 28), а Носкова справилась с Паулой Бадосой (Испания, WTA 142). Обе встречи завершились в двух сетах.

Джессика в полуфинале поборется с победительницей поединка Арина Соболенко (WTA 1) – Никола Бартункова (Чехия, WTA 62), а Носкова встретится либо с Элиной Свитолиной (Украина, WTA 8), либо Александра Эала (Филиппины, WTA 35).

WTA 500 Берлин. 1/4 финала, 19 июня

Джессика Пегула [3] – Мэдисон Киз – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Джессика Пегула [3] – Мэдисон Киз – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8) Линда Носкова [8] – Паула Бадоса – 6:1, 6:3

Линда Носкова [8] – Паула Бадоса – 6:1, 6:3 Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова (16:30)

Никола Бартункова (16:30) Элина Свитолина [6] – Александра Эала (18:30)

Видеообзор матча Пегула – Киз

Видеообзор матча Носкова – Бадоса

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