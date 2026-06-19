Полесье не смогло договориться о трансфере важного игрока
С Вильяром не удалось договориться об условиях личного контракта
Житомирское «Полесье» не смогло договориться о трансфере 23-летнего испанского опорного полузащитника «Альбасете» Хави Вильяра.
Источник сообщает, что украинский клуб провалил переговоры по личному контракту игрока. Ранее сообщалось, что житомиряне были близки к завершению трансфера. Также Вильяром интересовались другие клубы УПЛ, в том числе ЛНЗ.
Также сообщается, что «Полесье» интересовалось 25-летним гамбийским опорником «Аустрии» Абубакром Барри. Игрок отказался от переезда в Украину. Кроме того, клуб хотел подписать игрока «Кривбасса» Андрусва Араухо, но этот вариант также отпал.
Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань заявил, что клуб ведет сложные переговоры о трансферах, которые затрудняются тем, что в стране идет война. Специалист рассчитывает на усиление команды к старту нового сезона.
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