Полесье не смогло договориться о трансфере важного игрока

Житомирское «Полесье» не смогло договориться о трансфере 23-летнего испанского опорного полузащитника «Альбасете» Хави Вильяра.

Источник сообщает, что украинский клуб провалил переговоры по личному контракту игрока. Ранее сообщалось, что житомиряне были близки к завершению трансфера. Также Вильяром интересовались другие клубы УПЛ, в том числе ЛНЗ.

Также сообщается, что «Полесье» интересовалось 25-летним гамбийским опорником «Аустрии» Абубакром Барри. Игрок отказался от переезда в Украину. Кроме того, клуб хотел подписать игрока «Кривбасса» Андрусва Араухо, но этот вариант также отпал.

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань заявил, что клуб ведет сложные переговоры о трансферах, которые затрудняются тем, что в стране идет война. Специалист рассчитывает на усиление команды к старту нового сезона.