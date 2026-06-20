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  4. Федык сделал заявление о Козловском после ухода из Руха
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 10:59 |
4209
0

Федык сделал заявление о Козловском после ухода из Руха

Иван похвалил основателя львовского клуба

20 июня 2026, 10:59 |
4209
0
Федык сделал заявление о Козловском после ухода из Руха
ФК Рух. Иван Федык
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Уже бывший главный тренер львовского «Руха» Иван Федык рассказал, какие отношения у него сложились с основателем львовского клуба Григорием Козловским.

— У вас не осталось обиды на Григория Козловского из-за того, как завершился ваш этап в «Рухе»?

— У нас очень хорошие отношения. Мы можем позвонить друг другу в любое время дня и ночи, если это необходимо.

– Что вы можете сказать о Козловском как о президенте и человеке, с которым вы работали в одной системе?

– Это человек, который многое сделал для футбола и очень его любит. Особенно — развивать юных футболистов, – сказал Федык.

После ухода из ФК «Рух» Иван Федик возглавил тернопольскую «Ниву», а «Рух», который будет выступать во Второй лиге Украины, тоже нашёл нового тренера.

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Иван Федык Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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