Федык сделал заявление о Козловском после ухода из Руха
Иван похвалил основателя львовского клуба
Уже бывший главный тренер львовского «Руха» Иван Федык рассказал, какие отношения у него сложились с основателем львовского клуба Григорием Козловским.
— У вас не осталось обиды на Григория Козловского из-за того, как завершился ваш этап в «Рухе»?
— У нас очень хорошие отношения. Мы можем позвонить друг другу в любое время дня и ночи, если это необходимо.
– Что вы можете сказать о Козловском как о президенте и человеке, с которым вы работали в одной системе?
– Это человек, который многое сделал для футбола и очень его любит. Особенно — развивать юных футболистов, – сказал Федык.
После ухода из ФК «Рух» Иван Федик возглавил тернопольскую «Ниву», а «Рух», который будет выступать во Второй лиге Украины, тоже нашёл нового тренера.
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