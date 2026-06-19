Финалист еврокубка сделал Роме предложение по поводу Довбика

Испанский «Бетис» активно ведет переговоры с «Ромой» по поводу 28-летнего нападающего сборной Украины Артема Довбика.

Сообщается, что севильский клуб предлагает за футболиста 15-16 миллионов евро. Также представитель Ла Лиги заинтересован в трансфере защитника римлян Анхелиньо.

Руководство «Ромы» считает предложение по Довбику заниженным. Два года назад они заплатили «Жироне» за Артема около 40 млн евро. Впрочем, от переговоров в Риме не отказываются и готовы рассмотреть возможность аренды игрока с правом выкупа за сумму, которая устроит обе стороны.

Сейчас первоочередной задачей для клуба является разгрузка зарплатной ведомости. Довбик, который получает по контракту 5,5 млн евро в год, является одним из футболистов, от которых будут пытаться избавиться как можно скорее.

В прошлом сезоне Артем принял участие в 18 матчах «Ромы» во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя голевыми передачами.

«Бетис» финишировал в Ла Лиге на пятом месте и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Год назад клуб играл в финале Лиги конференций.