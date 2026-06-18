Известный экс-игрок Барселоны ушел из команды Фабрегаса

Полузащитник «Комо» Сержи Роберто попрощался с итальянским клубом.

«Я приехал в «Комо» сразу после того, как он добился повышения в Серию А, полный энтузиазма перед новым вызовом. Сегодня я ухожу с чувством гордости за то, что клуб сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов – то, что казалось мечтой, когда начался этот путь, – написал Роберто.

«Оглядываясь назад, я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе. Не только результатами на поле, но и людьми, которых встретил на этом пути. С самого первого дня я и моя семья чувствовали себя здесь желанными гостями и любимыми людьми. Комо стал нашим домом, и эти годы навсегда займут особое место в наших сердцах. Мы создали воспоминания и дружеские связи, которые останутся с нами навсегда», – отметил игрок.

34-летний воспитанник «Барселоны» забил один гол в 24 матчах прошлого сезона в составе «Комо». С каталонцами он выиграл 20 титулов. Итальянский клуб тренирует еще один экс-игрок каталонцев, Сеск Фабрегас.