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  4. Известный экс-игрок Барселоны ушел из команды Фабрегаса
Италия
18 июня 2026, 18:38 |
298
0

Известный экс-игрок Барселоны ушел из команды Фабрегаса

Сержи Роберто обратился к болельщикам «Комо»

18 июня 2026, 18:38 |
298
0
Известный экс-игрок Барселоны ушел из команды Фабрегаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто
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Полузащитник «Комо» Сержи Роберто попрощался с итальянским клубом.

«Я приехал в «Комо» сразу после того, как он добился повышения в Серию А, полный энтузиазма перед новым вызовом. Сегодня я ухожу с чувством гордости за то, что клуб сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов – то, что казалось мечтой, когда начался этот путь, – написал Роберто.

«Оглядываясь назад, я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе. Не только результатами на поле, но и людьми, которых встретил на этом пути. С самого первого дня я и моя семья чувствовали себя здесь желанными гостями и любимыми людьми. Комо стал нашим домом, и эти годы навсегда займут особое место в наших сердцах. Мы создали воспоминания и дружеские связи, которые останутся с нами навсегда», – отметил игрок.

34-летний воспитанник «Барселоны» забил один гол в 24 матчах прошлого сезона в составе «Комо». С каталонцами он выиграл 20 титулов. Итальянский клуб тренирует еще один экс-игрок каталонцев, Сеск Фабрегас.

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Сержи Роберто Комо Барселона Сеск Фабрегас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Instagram
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