НАГОРНЯК: «Сейчас в футболе нет нападающих – это вымерший вид»
Вся надежда на Пономаренко
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о нехватке футболистов, играющих на позиции центрального нападающего.
«Мы недавно обсуждали, что в мире нет нападающих. Понимаете? Мы ищем форвардов в Украине, но уже шутим, что это вымерший вид. Хорошо, что у нас вот в «Динамо» появился центрфорвард [Матвей] Пономаренко. Человек, который сейчас забивает. Вот есть Гарри Кейн, который каждый сезон забивает по 40 мячей, но ему уже за 30. А в Италии? Вы где-нибудь видели в Италии центрфорвардов? Мбаппе? Он же начинал как вингер. Да, он забивает, но это игрок, который играет не на команду, а на себя», – пояснил специалист.
В прошлом сезоне Матвей Пономаренко забил 13 мячей в 15 матчах УПЛ. На данный момент известно, что игроком интересуются клубы из Германии, Италии и Англии.
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