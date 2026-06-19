НАГОРНЯК: «Сейчас в футболе нет нападающих – это вымерший вид»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о нехватке футболистов, играющих на позиции центрального нападающего.

«Мы недавно обсуждали, что в мире нет нападающих. Понимаете? Мы ищем форвардов в Украине, но уже шутим, что это вымерший вид. Хорошо, что у нас вот в «Динамо» появился центрфорвард [Матвей] Пономаренко. Человек, который сейчас забивает. Вот есть Гарри Кейн, который каждый сезон забивает по 40 мячей, но ему уже за 30. А в Италии? Вы где-нибудь видели в Италии центрфорвардов? Мбаппе? Он же начинал как вингер. Да, он забивает, но это игрок, который играет не на команду, а на себя», – пояснил специалист.