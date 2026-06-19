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19 июня 2026, 16:52 | Обновлено 19 июня 2026, 17:01
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НАГОРНЯК: «Сейчас в футболе нет нападающих – это вымерший вид»

Вся надежда на Пономаренко

19 июня 2026, 16:52 | Обновлено 19 июня 2026, 17:01
573
1 Comments
НАГОРНЯК: «Сейчас в футболе нет нападающих – это вымерший вид»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк
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Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о нехватке футболистов, играющих на позиции центрального нападающего.

«Мы недавно обсуждали, что в мире нет нападающих. Понимаете? Мы ищем форвардов в Украине, но уже шутим, что это вымерший вид. Хорошо, что у нас вот в «Динамо» появился центрфорвард [Матвей] Пономаренко. Человек, который сейчас забивает. Вот есть Гарри Кейн, который каждый сезон забивает по 40 мячей, но ему уже за 30. А в Италии? Вы где-нибудь видели в Италии центрфорвардов? Мбаппе? Он же начинал как вингер. Да, он забивает, но это игрок, который играет не на команду, а на себя», – пояснил специалист.

В прошлом сезоне Матвей Пономаренко забил 13 мячей в 15 матчах УПЛ. На данный момент известно, что игроком интересуются клубы из Германии, Италии и Англии.

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Сергей Нагорняк Матвей Пономаренко Гарри Кейн
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 1
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Це дуже смішно. З одного боку, Нагорняк бідкається, що немає чистих нападників. А з іншого, що є Мбаппе, але він "грає на себе, а не на команду" ну ось і відповідь. Чистих нападників немає, бо їх заставляють "грати на команду". Вони "грають на команду", тому забивати їм уже нема коли Я згадую Піпо Індзагі. Він був чистим нападником. Це тому, що вся команда грала на нього, бо він умів забивати як ніхто. То він грав на себе? Чи все ж таки, забивати голи і є функцією чистого нападника? Тут або хрестик зняти, або труси вдягнути. 
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