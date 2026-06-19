Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 13:56 |
1074
1

Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана

Луганская команда готова к переговорам

19 июня 2026, 13:56 |
1074
1 Comments
Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана
ФК Заря. Андерсон Джордан
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, в настоящее время в ФК «Заря» никто официально не обращался по поводу приобретения бразильского легионера, стоппера Андерсона Джордана, хотя интерес к нему проявляют сразу несколько команд, и не только из УПЛ.

По имеющейся информации, «Заря» готова рассмотреть все предложения, однако сумма отступных должна быть в пределах трех миллионов евро. Луганчане не собираются сбавлять ценник, поскольку Джордан связан контрактом с луганским клубом до 30 июня 2028 года. Его переход в июле 2024 года из бразильского клуба «Вила Нова» обошелся «Заре» в 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне Джордан провел 29 матчей в чемпионате УПЛ и стал автором 2 забитых мячей, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Что же касается сообщений в СМИ о переходе к «Заре» полузащитника «Кудровки» Андрея Сторчоуса, то они не соответствуют действительности. В «Заре» вообще не интересовались этим игроком.

По теме:
«Очень сложные переговоры». Ротань анонсировал новые трансферы Полесья
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски
ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск Андерсон Джордан
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Волейбол | 18 июня 2026, 16:50 1
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?

Сине-желтые идут на 12-м месте

Проклятие статуи Рокки. В Пенсильвании пугают фанов, приехавших на ЧМ-2026
Футбол | 19 июня 2026, 13:48 0
Проклятие статуи Рокки. В Пенсильвании пугают фанов, приехавших на ЧМ-2026
Проклятие статуи Рокки. В Пенсильвании пугают фанов, приехавших на ЧМ-2026

Верить в подобное или нет – решать каждому…

Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Футбол | 19.06.2026, 12:24
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Цыганков определился с тем, где будет играть
Футбол | 19.06.2026, 09:37
Цыганков определился с тем, где будет играть
Цыганков определился с тем, где будет играть
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Норм ціна, він в топі ЦЗ
Ответить
0
Популярные новости
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 14:51 13
Теннис
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 8
Бокс
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем