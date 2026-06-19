Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана

Как стало известно Sport.ua, в настоящее время в ФК «Заря» никто официально не обращался по поводу приобретения бразильского легионера, стоппера Андерсона Джордана, хотя интерес к нему проявляют сразу несколько команд, и не только из УПЛ.

По имеющейся информации, «Заря» готова рассмотреть все предложения, однако сумма отступных должна быть в пределах трех миллионов евро. Луганчане не собираются сбавлять ценник, поскольку Джордан связан контрактом с луганским клубом до 30 июня 2028 года. Его переход в июле 2024 года из бразильского клуба «Вила Нова» обошелся «Заре» в 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне Джордан провел 29 матчей в чемпионате УПЛ и стал автором 2 забитых мячей, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Что же касается сообщений в СМИ о переходе к «Заре» полузащитника «Кудровки» Андрея Сторчоуса, то они не соответствуют действительности. В «Заре» вообще не интересовались этим игроком.