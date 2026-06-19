Чемпионат мира19 июня 2026, 12:26 |
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Канада побила рекорд Мексики 56-летней давности
Канадцы стали авторами самой крупной победы команд КОНКАКАФ на мундиалях
19 июня 2026, 12:26 |
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Канада стала автором пятой и самой крупной победы команд из Северной и Центральной Америки в финальных турнирах чемпионатов мира. Разгромив Катар со счетом 6:0, канадцы на два мяча превзошли рекорд Мексики, которая на ЧМ-1970 обыграла Сальвадор - 4:0.
В свою очередь Катар потерпел одно из самых крупных поражений на мундиалях среди азиатских сборных. С большей разницей мячей уступали соперникам только Корея (дважды), Саудовская Аравия и КНДР.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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