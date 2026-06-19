Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика продолжила победную серию над азиатскими сборными на ЧМ
Чемпионат мира
19 июня 2026, 12:31 |
85
0

Мексика продолжила победную серию над азиатскими сборными на ЧМ

Вспомним результаты всех матчей мексиканской сборной против представителей Азии на мундиалях

19 июня 2026, 12:31 |
85
0
Мексика продолжила победную серию над азиатскими сборными на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Мексики продлила до 6 матчей победную серию над азиатскими командами на чемпионатах мира.

В этот раз мексиканцы победили сборную Южной Кореи со счетом 1:0 в поединке второго тура ЧМ-2026.

Мексика победила во всех шести матчах против представителей Азии на мировых первенствах.

Все матчи сборной Мексики против азиатских сборных на чемпионатах мира

  • 2026: Южная Корея – 1:0
  • 2022: Саудовская Аравия – 2:1
  • 2018: Южная Корея – 2:1
  • 2006: Иран – 3:1
  • 1998: Южная Корея – 3:1
  • 1986: Ирак – 1:0
По теме:
В Аргентине заявили о смерти отца Месси. Возник скандал, вмешался президент
Матч Япония – Тунис станет 1000-м на чемпионатах мира
Эдин Джеко вошел в «Клуб аксакалов» мундиалей
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Мексики по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Ирана по футболу сборная Ирака по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 09:16 4
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо

Летом команду должен покинуть Диалло

Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках
Футбол | 19 июня 2026, 10:41 0
Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках
Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках

Тренер высказался о кадровой ситуации в команде

Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18.06.2026, 11:22
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Футбол | 18.06.2026, 11:30
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Футбол | 19.06.2026, 03:08
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем