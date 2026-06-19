Мексика продолжила победную серию над азиатскими сборными на ЧМ

Сборная Мексики продлила до 6 матчей победную серию над азиатскими командами на чемпионатах мира.

В этот раз мексиканцы победили сборную Южной Кореи со счетом 1:0 в поединке второго тура ЧМ-2026.

Мексика победила во всех шести матчах против представителей Азии на мировых первенствах.

Все матчи сборной Мексики против азиатских сборных на чемпионатах мира

México continua 100% vitorioso frente a equipas asiáticas no Campeonato do Mundo:

1986: 🇮🇶 , 1-0

1998: 🇰🇷, 3-1

2006 🇮🇷 , 3-1

2018 🇰🇷 , 2-1

2022 🇸🇦 , 2-1

2026 🇰🇷 ,1-0 pic.twitter.com/QVk3dickNf