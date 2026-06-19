Мексика продолжила победную серию над азиатскими сборными на ЧМ
Вспомним результаты всех матчей мексиканской сборной против представителей Азии на мундиалях
Сборная Мексики продлила до 6 матчей победную серию над азиатскими командами на чемпионатах мира.
В этот раз мексиканцы победили сборную Южной Кореи со счетом 1:0 в поединке второго тура ЧМ-2026.
Мексика победила во всех шести матчах против представителей Азии на мировых первенствах.
Все матчи сборной Мексики против азиатских сборных на чемпионатах мира
- 2026: Южная Корея – 1:0
- 2022: Саудовская Аравия – 2:1
- 2018: Южная Корея – 2:1
- 2006: Иран – 3:1
- 1998: Южная Корея – 3:1
- 1986: Ирак – 1:0
México continua 100% vitorioso frente a equipas asiáticas no Campeonato do Mundo:— Playmaker (@playmaker_PT) June 19, 2026
1986: 🇮🇶 , 1-0
1998: 🇰🇷, 3-1
2006 🇮🇷 , 3-1
2018 🇰🇷 , 2-1
2022 🇸🇦 , 2-1
2026 🇰🇷 ,1-0 pic.twitter.com/QVk3dickNf
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