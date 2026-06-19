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Чемпионат Европы
19 июня 2026, 15:59 | Обновлено 19 июня 2026, 16:11
1383
0

УЕФА принял решение по поводу пауз на воду. Они бесят болельщиков

Организация не будет вводить паузы на водопой для Евро или Лиги чемпионов

19 июня 2026, 15:59 | Обновлено 19 июня 2026, 16:11
1383
0
УЕФА принял решение по поводу пауз на воду. Они бесят болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
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В УЕФА заявили, что не намерены следовать примеру ФИФА и давать во время матчей паузу для питья воды и небольшого отдыха в середине первого и второго таймов.

Такая практика существует на ЧМ-2026, однако болельщикам не нравятся паузы, которые стали рекламными для организаторов.

В УЕФА отметили, что на Евро-2028, а также в Лиге чемпионов и других турнирах такие паузы уже предусмотрены регламентом, но только при температуре +35 или выше.

Вводить такие паузы искусственно и на каждый матч УЕФА сейчас не планирует.

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ЧМ-2026 по футболу УЕФА ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Telegraph
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