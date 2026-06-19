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  4. Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
19 июня 2026, 11:03 | Обновлено 19 июня 2026, 11:07
117
0

Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Поединок за лидерство в группе Е

19 июня 2026, 11:03 | Обновлено 19 июня 2026, 11:07
117
0
Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
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Во втором туре группы Е сойдутся сборные Германии и Кот-д'Ивуара. Обе команды стартовали с побед: европейцы со счетом 7:1 разбили абсолютного дебютанта мундиалей Кюрасао, а вот африканцы сумели минимально (1:0) переиграть весьма крепкий Эквадор. Поэтому очное противостояние немцев и ивуарийцев является ничем иным, как битвой за первое место в квартете.

Фаворитом, безусловно, выглядит Германия. После очень убедительного старта на ЧМ-2026 многие болельщики уже поспешили записать немцев в число главных претендентов на победу в турнире, но… Давайте все-таки сохранять голову холодной. Кюрасао – не тот соперник, по которому можно реально судить о готовности «Бундестим» выиграть чемпионат мира. Да, немцы буквально задушили оппонента своим прессингом и нацеленностью на ворота, существенно превзойдя в количестве ударов (26:8), но нужно понимать, что уровень сопротивления в этой игре был не таким, с которым Германии предстоит сталкиваться в дальнейшем, в частности, уже в ближайшей игре с Кот-д'Ивуаром.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Ивуарийцы провели очень непростой и энергозатратный матч против Эквадора, где вырвать победу им удалось лишь в самой концовке. Тот факт, что сил пришлось потратить немало как раз способен сыграть против Кот-д'Ивуара в дуэли с Германией, но в целом нужно признавать – африканцы представляют собой тип соперника, с которым немцам традиционно играть будет непросто. Это команда, которая умеет компактно играть от обороны со ставкой на быстрые переходы в контратаки. А убегать и завершать голевые атаки у ивуарийцев есть кому, и даже ряд футболистов сборной Германии перед матчем признает – фактор Яна Диоманде и Амада Диалло ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, иначе он может превратиться в смертоносный козырь африканской команды.

В целом, если Германии не удастся забить еще в первом тайме, а в идеале – в самом начале встречи, то судьба встречи может сложиться как-угодно. И в этом существует дополнительный риск для немцев, так как в какой-то момент они вполне могут начать мыслить прагматично и больше согласиться на ничью, чем на необоснованный риск. Все-таки в последнем туре именно Кот-д'Ивуар ждет встреча с Кюрасао, а вот Германии придется рубиться с Эквадором, для которого игра станет последним шансом прорваться в плей-офф.

Поэтому ставка на Германию, как на победителя этого матча, не выглядит такой уж очевидной, несмотря на явный статус фаворита у европейской команды. Ивуарийцы реально способны удивить, плюс в какой-то момент, если они окажутся в положении проигрывающих, они могут решить, что терять им особо нечего, так как в финальном туре им еще представится шанс наверстать упущенное против Кюрасао. Тогда Германия рискует столкнутся с агрессивным и быстрым соперником, и учитывая тот факт, что в нынешнем году в пяти официальных матчах «Бундестим» лишь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, утверждать, что это европейцам удастся сделать и в этот раз вряд ли корректно.

Наиболее оптимальным вариантом выглядит ставка на то, что обе команды забьют. Кстати, комбинированный вариант «Германия не проиграет + обе забьют» даст еще и неплохое повышение итогового коэффициента, так что можно подумать и в этом направлении.

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