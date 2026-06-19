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Испания
19 июня 2026, 12:59 | Обновлено 19 июня 2026, 13:09
536
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Лучшая атака в футболе. Что будет, если Реал подпишет Олисе

Мбаппе, Винисиус и Олисе – в одной команде?

19 июня 2026, 12:59 | Обновлено 19 июня 2026, 13:09
536
0
Лучшая атака в футболе. Что будет, если Реал подпишет Олисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Олисе и Мбаппе
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По информации СМИ, Реал сделал трансферным приоритетом подписанием атакующего хавбека Баварии и сборной Франции Майкла Олисе, за которого клуб готов отдать около 200 миллионов евро.

Учитывая наличие в команде Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, Реал может сформировать лучшую атаку современности.

Если сложить показатели трех футболистов в прошлом сезоне, то два француза и бразилец сделали 128 результативных действий (голы + результативные передачи).

Реал активно проводит трансферное лето, подписав Ибраиму Конате, Марка Кукурелью и Бернарду Силву.

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Реал Мадрид Майкл Олисе Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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