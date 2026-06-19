Лучшая атака в футболе. Что будет, если Реал подпишет Олисе
Мбаппе, Винисиус и Олисе – в одной команде?
По информации СМИ, Реал сделал трансферным приоритетом подписанием атакующего хавбека Баварии и сборной Франции Майкла Олисе, за которого клуб готов отдать около 200 миллионов евро.
Учитывая наличие в команде Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, Реал может сформировать лучшую атаку современности.
Если сложить показатели трех футболистов в прошлом сезоне, то два француза и бразилец сделали 128 результативных действий (голы + результативные передачи).
Реал активно проводит трансферное лето, подписав Ибраиму Конате, Марка Кукурелью и Бернарду Силву.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid could potentially have this front three next season:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026
• Vinícius Jr: 32 G/A for Real Madrid last season
• Mbappé: 48 G/A for Real Madrid last season
• Olise: 48 G/A for Bayern last season
Combined: 128 G/A… This could be the best… pic.twitter.com/9Bjbwneahi
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