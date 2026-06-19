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Бразилия
19 июня 2026, 10:11 |
797
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Новичок АПЛ близок к тому, чтобы перехватить таланта Гремио у Шахтера

«Халл Сити» сделал конкретное предложение по Габриэлю Меку

19 июня 2026, 10:11 |
797
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Новичок АПЛ близок к тому, чтобы перехватить таланта Гремио у Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Новичок английской Премьер-лиги «Халл Сити» стал первым клубом, который сделал конкретный шаг в вопросе приобретения 18-летнего вундеркинда «Гремио» Габриэля Мека.

За атакующего полузащитника «тигры» предложили 25 миллионов евро. 17 миллионов евро будут выплачены сразу, 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов, а еще до 5 миллионов евро оцениваются как потенциальный доход «Гремио» от последующей перепродажи Мека в другой клуб.

Ранее «Гремио» давал понять, что не готов продавать Мека дешевле 20-25 миллионов евро, однако никто не давал таких денег за молодого футболиста, и «Халл Сити» стал первым клубом, который максимально приблизился к требованиям бразильцев. Именно «тигры» видятся очевидным фаворитом за право подписания Мека, серьезный интерес к которому проявляет и «Шахтер».

«Горняки» интересуются Меком еще с августа минувшего года, но пока договориться с «Гремио» им так и не удавалось.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 14 матчей (642 минуты) и 2 забитых мяча за «Гремио».

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Алексей Сливченко Источник: Sport Witness
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Насправді Шахтарю пощастило, що знайшлися дурні на цього перехваленого дистрофіка
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