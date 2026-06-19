Клуб Украинской Премьер-лиги подпишет легионеров из Албании и Испании

Каменец-подольский «Эпицентр» продолжает активную работу на трансферном рынке и уже определился с футболистами, которые усилят команду Сергея Нагорняка.

По информации ТаТоТаке, украинский клуб находится на финальной стадии переговоров о трансфере албанского центрального защитника Сержана Репая, контракт которого принадлежит «Воре».

В течении карьеры 25-летний футболист выступал в чемпионате Албании, где также защищал цвета «Влазнии» и «Аполонии». В прошлом сезоне провел 34 матча и отдал один ассист.

Вторым новичком станет испанский полузащитник Рауль Таварес, который присоединится к «Эпицентру» на правах свободного агента. Стороны договорились о сотрудничестве на два года.

Последний сезон 27-летний футболист провел в составе «Гвадалахары» из Третьей лиги, где за 33 матча записал на свой счет две результативных передачи.