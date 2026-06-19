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Чемпионат мира
19 июня 2026, 03:16 | Обновлено 19 июня 2026, 03:21
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Мексика vs Южная Корея. Обнародованы стартовые составы на матч ЧМ-2026

Встреча начнется 19 июня в 04:00 по Киеву на стадионе Акрон в городе Сапопан

19 июня 2026, 03:16 | Обновлено 19 июня 2026, 03:21
40
0
Мексика vs Южная Корея. Обнародованы стартовые составы на матч ЧМ-2026
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19 июня сборные Мексики и Южной Кореи проведут матч 2-го тура группы A чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Хавьер Агирре (Мексика) и Хон Мен Бо (Южная Корея) – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Встреча пройдет на стадионе Акрон в городе Сапопан. Победитель матча досрочно выйдет в плей-офф. В случае ничьи, обе команды еще могут остаться без 1/16 финала, но это маловероятно.

В одном квартете Мексика и Южная Корея выступают с Чехией и Южной Африки. У мексиканцев и южнокорейцев по три очка, а у чехов и южноафриканцев – по одному, причем они провели уже два тура.

Стартовые составы на матч Мексика – Южная Корея:

Мексика: Рауль Ранхель, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Хорхе Санчес, Луис Ромо, Эдсон Альварес, Эрик Лира, Бриан Гутьеррес, Роберто Альварадо, Хулиан Киньонес, Рауль Хименес.

Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Ки Хюк, Сол Юн Ву, Ким Мун Хван, Хван Ин Бём, Пэк Сын Хо, Ли Кан Ин, Ли Чжэ Сун, Сон Хын Мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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