ВИДЕО. И снова Ларин. Канада сделала шаг к первой победе на ЧМ-2026
Кайл забил за свою команду во втором матче подряд
Форвард «Саутгемптона» Кайл Ларин забил во втором матче подряд за сборную Канады на чемпионате мира 2026.
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В этот раз Ларин отличился забитым мячом в ворота Катара, открыв счет в матче – 1:0.
Кайл удачно выбрал позицию и поймал голкипера на ошибке после удара.
Защитники упустили Ларина из виду, что и стало решающим моментом: нападающий сыграл на добивании без какого-либо прессинга.
ВИДЕО. И снова Ларин. Канада сделала шаг к первой победе на ЧМ-2026
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