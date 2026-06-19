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Чемпионат мира
19 июня 2026, 01:27 | Обновлено 19 июня 2026, 01:42
103
0

ВИДЕО. И снова Ларин. Канада сделала шаг к первой победе на ЧМ-2026

Кайл забил за свою команду во втором матче подряд

19 июня 2026, 01:27 | Обновлено 19 июня 2026, 01:42
103
0
ВИДЕО. И снова Ларин. Канада сделала шаг к первой победе на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Ларин
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Форвард «Саутгемптона» Кайл Ларин забил во втором матче подряд за сборную Канады на чемпионате мира 2026.

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В этот раз Ларин отличился забитым мячом в ворота Катара, открыв счет в матче – 1:0.

Кайл удачно выбрал позицию и поймал голкипера на ошибке после удара.

Защитники упустили Ларина из виду, что и стало решающим моментом: нападающий сыграл на добивании без какого-либо прессинга.

ВИДЕО. И снова Ларин. Канада сделала шаг к первой победе на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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