19 июня Канада проведет свой второй матч в группе В на чемпионате мира 2026 против сборной Катара.

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Матч состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в городе Ванкувер (Канада). Начало – в 01:00 по киевскому времени.

Их соперники по группе – Швейцария и Босния и Герцеговина – уже провели свой поединок 18 июня: победу одержали футболисты из Швейцарии (4:1).

Перед стартом матча канадцев группу В возглавляет Швейцария, имеющая в активе четыре очка. У всех остальных команд по одному баллу.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Катар

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Катар Смотреть трансляцию

Группа В (ЧМ-2026)