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Чемпионат мира
19 июня 2026, 00:25 | Обновлено 19 июня 2026, 00:59
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Катар

Игра второго тура группы В начнется 19 июня в 01:00 по Киеву

19 июня 2026, 00:25 | Обновлено 19 июня 2026, 00:59
254
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Катар
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19 июня Канада проведет свой второй матч в группе В на чемпионате мира 2026 против сборной Катара.

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Матч состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в городе Ванкувер (Канада). Начало – в 01:00 по киевскому времени.

Их соперники по группе – Швейцария и Босния и Герцеговина – уже провели свой поединок 18 июня: победу одержали футболисты из Швейцарии (4:1).

Перед стартом матча канадцев группу В возглавляет Швейцария, имеющая в активе четыре очка. У всех остальных команд по одному баллу.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Катар

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Катар
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Группа В (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швейцария 2 1 1 0 5 - 2 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 4
2 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
4 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2 - 5 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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