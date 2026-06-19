Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Катар
Игра второго тура группы В начнется 19 июня в 01:00 по Киеву
19 июня Канада проведет свой второй матч в группе В на чемпионате мира 2026 против сборной Катара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в городе Ванкувер (Канада). Начало – в 01:00 по киевскому времени.
Их соперники по группе – Швейцария и Босния и Герцеговина – уже провели свой поединок 18 июня: победу одержали футболисты из Швейцарии (4:1).
Перед стартом матча канадцев группу В возглавляет Швейцария, имеющая в активе четыре очка. У всех остальных команд по одному баллу.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Катар
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа В (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|4
|2
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
|4
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
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