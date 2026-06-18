Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Варгас забил второй. За 4 минуты до гола Босния осталась вдесятером
Чемпионат мира
18 июня 2026, 23:52 | Обновлено 19 июня 2026, 00:25
72
0

ВИДЕО. Варгас забил второй. За 4 минуты до гола Босния осталась вдесятером

Сборная Швейцария оформила комфортный гандикап в два мяча на 84-й минуте

18 июня 2026, 23:52 | Обновлено 19 июня 2026, 00:25
72
0
ВИДЕО. Варгас забил второй. За 4 минуты до гола Босния осталась вдесятером
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Хавбек сборной Швейцарии Рубен Варгас забил второй гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.

Варгас отличился на 84-й минуте и сделал счет 2:0 в поль швейцарцев. Ассист на Рубена отдал Брель Эмболо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й Босния осталась в меньшинстве – пряму красную карточку получил Тарик Мухаремович за фол последней надежды против Эмболо.

Встреча Швейцарии и БиГ стартовала 19 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Варгас забил второй. За 4 минуты до гола Босния осталась вдесятером

По теме:
Канада – Катар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Канада – Катар. Текстовая трансляция. LIVE
ФОТО. Джокерный дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Швейцария – Босния
видео голов и обзор сборная Швейцарии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу Рубен Варгас удаление (красная карточка) Тарик Мухаремович Брель Эмболо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Футбол | 18 июня 2026, 10:43 0
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ

Легендарный Николай Павлов вскоре получит новую должность

Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Теннис | 18 июня 2026, 20:12 14
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина

Элина встретится с Александрой Эалой, которая сенсационно обыграла Елену Рыбакину

Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Футбол | 18.06.2026, 22:42
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Источник: Бенфика получит украинца, который станет лучшим – есть условие
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18.06.2026, 14:03
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18.06.2026, 11:22
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 115
Футбол
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 9
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем