ВИДЕО. Варгас забил второй. За 4 минуты до гола Босния осталась вдесятером
Сборная Швейцария оформила комфортный гандикап в два мяча на 84-й минуте
Хавбек сборной Швейцарии Рубен Варгас забил второй гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.
Варгас отличился на 84-й минуте и сделал счет 2:0 в поль швейцарцев. Ассист на Рубена отдал Брель Эмболо.
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На 80-й Босния осталась в меньшинстве – пряму красную карточку получил Тарик Мухаремович за фол последней надежды против Эмболо.
Встреча Швейцарии и БиГ стартовала 19 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Варгас забил второй. За 4 минуты до гола Босния осталась вдесятером
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