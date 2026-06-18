Сборная Швейцарии вышла вперед в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 против Боснии и Герцеговины.

На 74-й минуте счет 1:0 в пользу швейцарцев сделал Жоан Манзамби, разбуди всех в этом скучном по моментам поединке.

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Жоаун появился на поле на 71-й вместо Дэна Ндойе и практически сразу сумел отличиться.

Поединок швейцарцев и боснийцев начался 18 июня в 22:00 по Киеву Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Швейцария наконец-то размочила счет матча ЧМ-2026 против Боснии