ВИДЕО. Швейцария наконец-то размочила счет матча ЧМ-2026 против Боснии
На 74-й минуте швейцарцев вперед вывел Жоан Манзамби, который только появился на поле
Сборная Швейцарии вышла вперед в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 против Боснии и Герцеговины.
На 74-й минуте счет 1:0 в пользу швейцарцев сделал Жоан Манзамби, разбуди всех в этом скучном по моментам поединке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Жоаун появился на поле на 71-й вместо Дэна Ндойе и практически сразу сумел отличиться.
Поединок швейцарцев и боснийцев начался 18 июня в 22:00 по Киеву Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
❗️ ВИДЕО. Швейцария наконец-то размочила счет матча ЧМ-2026 против Боснии
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