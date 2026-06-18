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Чемпионат мира
18 июня 2026, 23:43 | Обновлено 19 июня 2026, 00:25
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0

ВИДЕО. Швейцария наконец-то размочила счет матча ЧМ-2026 против Боснии

На 74-й минуте швейцарцев вперед вывел Жоан Манзамби, который только появился на поле

18 июня 2026, 23:43 | Обновлено 19 июня 2026, 00:25
71
0
ВИДЕО. Швейцария наконец-то размочила счет матча ЧМ-2026 против Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швейцарии вышла вперед в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 против Боснии и Герцеговины.

На 74-й минуте счет 1:0 в пользу швейцарцев сделал Жоан Манзамби, разбуди всех в этом скучном по моментам поединке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жоаун появился на поле на 71-й вместо Дэна Ндойе и практически сразу сумел отличиться.

Поединок швейцарцев и боснийцев начался 18 июня в 22:00 по Киеву Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

❗️ ВИДЕО. Швейцария наконец-то размочила счет матча ЧМ-2026 против Боснии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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