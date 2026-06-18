Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду почти не касался мяча и запорол несколько моментов в матче чемпионата мира против команды ДР Конго. Его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не согласен с оголтелой критикой Роналду.

«[Частое нахождение Роналду в офсайде] означает, что команда ДР Конго постоянно вынуждена искать его, и когда они это делают, это автоматически создает пространство для его товарищей по команде», – сказал эксперт BBC Руни.

«Внимательно следите за его позиционированием; защитники постоянно ищут его, тем самым создавая пространство для всех. Его позиционирование гениально во всех смыслах этого слова», – добавил Руни.

Португалия не смогла обыграть ДР Конго (1:1), и многие эксперты считают, что главной причиной неудачи была игра Роналду.