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  4. Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 23:32 |
749
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Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»

Уэйн Руни не согласен с оголтелой критикой Криштиану Роналду

18 июня 2026, 23:32 |
749
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Уэйн РУНИ: «Позиционирование Роналду на поле – гениально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду почти не касался мяча и запорол несколько моментов в матче чемпионата мира против команды ДР Конго. Его бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не согласен с оголтелой критикой Роналду.

«[Частое нахождение Роналду в офсайде] означает, что команда ДР Конго постоянно вынуждена искать его, и когда они это делают, это автоматически создает пространство для его товарищей по команде», – сказал эксперт BBC Руни.

«Внимательно следите за его позиционированием; защитники постоянно ищут его, тем самым создавая пространство для всех. Его позиционирование гениально во всех смыслах этого слова», – добавил Руни.

Португалия не смогла обыграть ДР Конго (1:1), и многие эксперты считают, что главной причиной неудачи была игра Роналду.

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Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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Офсайд перекладається як "поза грою". Руні правий, поза грою — це найкраще позиціонування Роналду.
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