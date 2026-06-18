Сестры Роналду: «У Португалии украли победу»

Семья Криштиану Роналду встала на его защиту после разочаровывающей ничьей 1:1 Португалии с ДР Конго в первом матче чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий столкнулся с шквалом критики за свою невыразительную игру в Хьюстоне.

Сестра Роналду, Элма Авейру, защитила его в Instagram, назвав результат несправедливым по отношению к Португалии и подчеркнув, что посторонние не понимают, какое сильное давление оказывает игра на поле.

«Я верю, что начало трудное, но конец хороший. На поле вы – те, кто борется. Легко говорить. И кроме того, когда победу украли таким образом, это совсем нелегко», – написала Авейру в соцсетях.

Еще одна сестра, Катя Авейру написала: «Как по волшебству, они забыли, как пасовать друг другу, отбирать мячи, начинать контратаки. Игра шла от полузащиты к обороне. Странный этот чемпионат мира. Странный. Но давайте продолжим. Плохие старты, великолепные концовки. До самого конца».

25 касаний мяча в матче против ДР Конго стали самым низким показателем Роналду за всю карьеру на крупном турнире, и он продлил свою безголевую серию до 10 матчей подряд на чемпионатах мира и Европы.