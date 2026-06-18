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  4. Сестры Роналду: «У Португалии украли победу»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 22:57 |
504
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Сестры Роналду: «У Португалии украли победу»

Сестры Роналду защитили знаменитого футболиста

18 июня 2026, 22:57 |
504
2 Comments
Сестры Роналду: «У Португалии украли победу»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Семья Криштиану Роналду встала на его защиту после разочаровывающей ничьей 1:1 Португалии с ДР Конго в первом матче чемпионата мира 2026 года. Легендарный нападающий столкнулся с шквалом критики за свою невыразительную игру в Хьюстоне.

Сестра Роналду, Элма Авейру, защитила его в Instagram, назвав результат несправедливым по отношению к Португалии и подчеркнув, что посторонние не понимают, какое сильное давление оказывает игра на поле.

«Я верю, что начало трудное, но конец хороший. На поле вы – те, кто борется. Легко говорить. И кроме того, когда победу украли таким образом, это совсем нелегко», – написала Авейру в соцсетях.

Еще одна сестра, Катя Авейру написала: «Как по волшебству, они забыли, как пасовать друг другу, отбирать мячи, начинать контратаки. Игра шла от полузащиты к обороне. Странный этот чемпионат мира. Странный. Но давайте продолжим. Плохие старты, великолепные концовки. До самого конца».

25 касаний мяча в матче против ДР Конго стали самым низким показателем Роналду за всю карьеру на крупном турнире, и он продлил свою безголевую серию до 10 матчей подряд на чемпионатах мира и Европы.

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Криштиану Роналду Катя Авейру сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Сцука, дебіли зі спірт.юа, де в коментах сестер говориться, що реально з фактами вкрали перемогу??? Бля , які ви недолугі це пісєц)))
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згоден, у Португалії вкрали перемогу, і вкрав її Роналду своєю незграбністю та бажанням відзначитись самому, попри неодноразові ситуації, коли партнери були в кращих положеннях і потрібно було або дати пас, або не чіпати м"яч. На Євро-2024 він робив те ж саме.
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