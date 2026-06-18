Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду в игре с ДР Конго

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не был настроен подробно говорить об игре Криштиану Роналду после потери очков в первом туре группового этапа чемпионата мира с ДР Конго (1:1).

«Мы должны использовать всех игроков на поле. Центральный нападающий должен находиться ближе к вратарской площадке, а мы должны доставлять ему мяч. Думал ли о замене Роналду? Нет смысла убирать с поля лучшего бомбардира мирового футбола в матче, где вам нужны голы. Для нас в такие моменты важен опыт Криштиану в штрафной площади. Важно то, как он стягивает на себя защитников, важно то, как мы можем использовать свободное пространство. И каждый игрок имеет свою ответственность или свое сильное качество на поле. И, безусловно, когда вам нужны голы, вам нужен Криштиану», – сказал Мартинес.

Роналду имеет на своем счету 143 гола в 229 матчах за сборную Португалии – оба показателя являются рекордными в международном футболе.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Португалия сыграет с Узбекистаном. Матч состоится 23 июня и начнется в 20:00 по киевскому времени.