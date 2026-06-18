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Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:58 | Обновлено 18 июня 2026, 11:59
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Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду в игре с ДР Конго

Роберто Мартинес считает, что в этом не было смысла

18 июня 2026, 11:58 | Обновлено 18 июня 2026, 11:59
382
1 Comments
Тренер Португалии объяснил, почему не заменил Роналду в игре с ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не был настроен подробно говорить об игре Криштиану Роналду после потери очков в первом туре группового этапа чемпионата мира с ДР Конго (1:1).

«Мы должны использовать всех игроков на поле. Центральный нападающий должен находиться ближе к вратарской площадке, а мы должны доставлять ему мяч.

Думал ли о замене Роналду? Нет смысла убирать с поля лучшего бомбардира мирового футбола в матче, где вам нужны голы. Для нас в такие моменты важен опыт Криштиану в штрафной площади. Важно то, как он стягивает на себя защитников, важно то, как мы можем использовать свободное пространство. И каждый игрок имеет свою ответственность или свое сильное качество на поле. И, безусловно, когда вам нужны голы, вам нужен Криштиану», – сказал Мартинес.

Роналду имеет на своем счету 143 гола в 229 матчах за сборную Португалии – оба показателя являются рекордными в международном футболе.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Португалия сыграет с Узбекистаном. Матч состоится 23 июня и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Криштиану Роналду Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
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Комментарии 1
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Точно)) Роналду продолжает преследовать комплекс "Лионеля Месси", после фееричного матча Месси с хет-триком Роналду думал не о общем победном результате сборной Португалии а лишь о том чтобы показать что он не хуже Месси и обязательно забить, этим он мешал партнерам и запорол перспективный голевой момент.
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