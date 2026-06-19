Бенфика определилась с будущим Судакова. Украинца ждет новый вызов

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получит шанс закрепиться в стартовом составе лиссабонской «Бенфики» после назначения главным тренером Марку Силвы.

По информации португальской прессы, 48-летний наставник рассчитывает на украинца, которого будет использовать на позиции под нападающим в схеме 4-2-3-1.

Силва уверен, что именно в центре поля, а не на фланге, футболист сможет чувствовать себя более уверенно и сможет проявить свои наилучшие качества. Конкурентом Судакова на этой позиции станет Рафа Силва.

Георгий столкнется с новым вызовом – необходимо убедить тренера, который пришел вместо Жозе Моуриньо и выиграть конкуренцию в борьбе с бывшим футболистом сборной Португалии.

Во время летнего трансферного окна руководство «Бенфики» рассматривало трансфер футболиста сборной Украины. Однако на данный момент этот сценарий больше не является актуальным.

Судаков принял решение остаться в чемпионате Португалии, а тренер сообщил, что сделает все возможное, чтобы полузащитник вернулся в оптимальную форму.