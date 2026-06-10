ОФИЦИАЛЬНО. Кто сменил Моуриньо? Бенфика назначила нового коуча
Марку Силва возглавил «орлов»
ФК Бенфика официально объявила о назначении португальского специалиста Марку Силвы на должность главного тренера первой команды «орлов». Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, 48-летний специалист подписал контракт на два года с возможностью продления до сезона-2028/2029. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.
До назначения в Бенфику Силва возглавлял Фулхэм с 2021 года. 2 июня лондонский клуб объявил об увольнении португальского специалиста. По итогам прошедшего сезона чемпионата Англии «дачники» заняли 11 место.
В должности коуча «орлов» Силва заменит легендарного португальского специалиста Жозе Моуриньо, который уже совсем скоро официально возглавит мадридский Реал.
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