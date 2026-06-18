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  4. Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду. Есть ответ
Англия
18 июня 2026, 23:10 |
577
0

Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду. Есть ответ

РБ Лейпциг не согласился продать Яна Диоманде

18 июня 2026, 23:10 |
577
0
Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду. Есть ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский «Ливерпуль» интересуется ивуарийским вингером немецкого «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» предложили за 19-летнего футболиста 100 миллионов евро, но «быки» ответили отказом. Они хотят получить за игрока не менее 120 миллионов евро.

Отмечается, что цена может увеличиться в зависимости от игры Яна на чемпионате мира.

В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о переходе Виктора Муньоса.

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Ян Диоманде РБ Лейпциг Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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