Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду. Есть ответ

Английский «Ливерпуль» интересуется ивуарийским вингером немецкого «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» предложили за 19-летнего футболиста 100 миллионов евро, но «быки» ответили отказом. Они хотят получить за игрока не менее 120 миллионов евро.

Отмечается, что цена может увеличиться в зависимости от игры Яна на чемпионате мира.

В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о переходе Виктора Муньоса.