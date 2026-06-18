Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду. Есть ответ
РБ Лейпциг не согласился продать Яна Диоманде
Английский «Ливерпуль» интересуется ивуарийским вингером немецкого «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красные» предложили за 19-летнего футболиста 100 миллионов евро, но «быки» ответили отказом. Они хотят получить за игрока не менее 120 миллионов евро.
Отмечается, что цена может увеличиться в зависимости от игры Яна на чемпионате мира.
В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» официально объявил о переходе Виктора Муньоса.
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