Объявлены стартовые составы на матч Чехия – Южная Африка

Чехия и Южная Африка сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Поединок состоится 18 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Тренеры обеих команд уже определили стартовые составы на эту встречу.

Чехия: Коварж, Цоуфал, Гранач, Крейчи, Голеш, Дарида, Черв, Садилек, Сойка, Гложек, Шик.

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Мбатха, Адамс, Апполлис, Масеко, Рейнерс.