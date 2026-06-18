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Чемпионат мира
18 июня 2026, 17:50 |
265
0

Объявлены стартовые составы на матч Чехия – Южная Африка

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени

18 июня 2026, 17:50 |
265
0
Объявлены стартовые составы на матч Чехия – Южная Африка
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Чехия и Южная Африка сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Поединок состоится 18 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры обеих команд уже определили стартовые составы на эту встречу.

Чехия: Коварж, Цоуфал, Гранач, Крейчи, Голеш, Дарида, Черв, Садилек, Сойка, Гложек, Шик.

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Мбатха, Адамс, Апполлис, Масеко, Рейнерс.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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