КАМПУШ – о чемпионате мира, сборной Португалии и Роналду
Ответы португальца на разные вопросы о мундиале
Португальский экс-футболист «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о чемпионате мира, сборной Португалии на мундиале, а также роли Криштиану Роналду в матчах мирового форума.
– Мигел, какие у тебя ожидания от чемпионата мира-2026? Что ждешь от матчей в США, Мексике и Канаде?
– Я ожидаю другой чемпионат мира. Больше команд, больше голов и чтобы Португалия стала чемпионом!
– От каких команд на чемпионате мира ты ждешь красивой и интересной игры? Может, какие-то сборные уже тебя удивили своей эффектной игрой? Может, какие-то команды должны еще показать свои лучшие версии?
– Португалия, Франция, Германия, Испания и Аргентина. Марокко и Кабо-Верде пока что удивили меня.
– Какую оценку ты дашь составу сборной Португалии на чемпионате мира? Какие футболисты португальской команды будут главными лидерами на мундиале?
– Я думаю, что в этом году у нас лучшая стартовая одиннадцатка в истории. И у нас лучшая полузащита на чемпионате мира. Роналду, Витинья, Невеш, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш.
– Радует тот факт, что Криштиану Роналду также есть в составе сборной Португалии на мундиале! Какой будет роль Роналду на этом чемпионате мира?
– Роль Роналду, как и всегда. Он наш лидер, который ведет команду благодаря своему опыту.
– Как думаешь, сколько голов Криштиану может забить в поединках мундиаля?
– Я надеюсь, что после этого мундиаля он станет лучшим голеадором всех времен на чемпионатах мира.
– Для Криштиану это уже 6-й чемпионат мира в карьере. Роналду доказывает, что он настоящая легенда? Что в Португалии говорят о нем? Португальцы гордятся тем, что Криштиану будет продолжать играть на самом лучшем уровне?
– Конечно. Они гордятся тем, что Роналду – португалец. Он самый главный символ Португалии. Португалия гордится им и многого от него ждет, а это огромная ответственность. Но я верю, что он оправдает ожидания и принесет нам титул.
– Какие шансы у Португалии ровно через 10 лет после победы на Евро-2016 выиграть чемпионат мира? Роналду с Португалией может добиться такого же успеха, как и Лионель Месси, который выиграл с Аргентиной мундиаль-2022?
– Будет тяжело, но я верю, что Португалия может выиграть чемпионат мира в финальном матче с Аргентиной.
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