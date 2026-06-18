Клуб УПЛ продает лидеров. ФК Харьков подписывает форварда-легионера

Клуб Харьков (недавно переименованный Металлист 1925) покупает у Кривбаса форварда Карлоса Парако. Стороны уже на завершающей стадии переговоров.

Сообщается, что сумма будет меньше, чем указана стоимость игрока на Transfermarkt (1,5 млн евро).

22-летний венесуэльский нападающий в минувшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах.

Парако станет очередной потерей Кривбасса, который ранее продал в Шахтер Глейкера Мендосу, а также остался без Ивана Дибанго и Максима Задераки.