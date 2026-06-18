Украина. Премьер лига18 июня 2026, 16:55 | Обновлено 18 июня 2026, 17:11
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Клуб УПЛ продает лидеров. ФК Харьков подписывает форварда-легионера
Парако перейдет в харьковскую команду
18 июня 2026, 16:55 | Обновлено 18 июня 2026, 17:11
1776
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Клуб Харьков (недавно переименованный Металлист 1925) покупает у Кривбаса форварда Карлоса Парако. Стороны уже на завершающей стадии переговоров.
Сообщается, что сумма будет меньше, чем указана стоимость игрока на Transfermarkt (1,5 млн евро).
22-летний венесуэльский нападающий в минувшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах.
Парако станет очередной потерей Кривбасса, который ранее продал в Шахтер Глейкера Мендосу, а также остался без Ивана Дибанго и Максима Задераки.
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Комментарии 3
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І це на тлі нещодавньої заяви Кривбасу, що фінансових проблем нема
по купи-продай Кривбас в лідерах серед клубів УПЛ
кривбас повторе долю Олекси , скріньте
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