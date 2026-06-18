Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ продает лидеров. ФК Харьков подписывает форварда-легионера
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 16:55 | Обновлено 18 июня 2026, 17:11
1776
3

Клуб УПЛ продает лидеров. ФК Харьков подписывает форварда-легионера

Парако перейдет в харьковскую команду

18 июня 2026, 16:55 | Обновлено 18 июня 2026, 17:11
1776
3 Comments
Клуб УПЛ продает лидеров. ФК Харьков подписывает форварда-легионера
ФК Кривбасс. Карлос Парако
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клуб Харьков (недавно переименованный Металлист 1925) покупает у Кривбаса форварда Карлоса Парако. Стороны уже на завершающей стадии переговоров.

Сообщается, что сумма будет меньше, чем указана стоимость игрока на Transfermarkt (1,5 млн евро).

22-летний венесуэльский нападающий в минувшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах.

Парако станет очередной потерей Кривбасса, который ранее продал в Шахтер Глейкера Мендосу, а также остался без Ивана Дибанго и Максима Задераки.

По теме:
Жеребьевка женской ЛЧ. Харьков и Систерс узнали соперников в квалификации
Моуриньо убедил экс-игрока Барселоны перейти в Реал
Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
Карлос Парако Кривбасс Кривой Рог Харьков трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18 июня 2026, 06:59 6
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком

Усилия Рико и его команды не принесли результата

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18 июня 2026, 08:58 5
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским

Лидер ЛНЗ взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций
Футбол | 18.06.2026, 14:42
Лидер ЛНЗ взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций
Лидер ЛНЗ взял слово после жеребьевки квалификации Лиги конференций
Мудрик получил суровое наказание в Англии. С украинца требуют деньги
Футбол | 18.06.2026, 11:11
Мудрик получил суровое наказание в Англии. С украинца требуют деньги
Мудрик получил суровое наказание в Англии. С украинца требуют деньги
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Бокс | 18.06.2026, 09:13
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І це на тлі нещодавньої заяви Кривбасу, що фінансових проблем нема
Ответить
+5
по купи-продай Кривбас в лідерах серед клубів УПЛ
Ответить
+2
кривбас повторе долю Олекси , скріньте
Ответить
+1
Популярные новости
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
17.06.2026, 04:32 2
Бокс
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 202
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем